Ivica Dačić je rekao da se moraju ispitati sve okolnosti, i da je prema informacijama saobraćajne policije vozač, kome je lekarsko uverenje produženo neograničeno, kriv za nesreću zbog neprilagođene brzine.

- Tri osobe su izgubile život. Bilo je ukupno više od 80 putnika, 57 mislim da je povređeno, još sedam ili osam osoba se trenutno nalazi u teškom stanju, ali za sada su stabilni. Tako da ovo je teška nesreća. Kako su mi rekli iz saobraćajne policije, krivac je vozač, neprilagođena brzina. Naravno, to je sada stvar za analizu - rekao je Dačić.

Ivica Dačić Foto: screenshot prva tv

Dodao je da je i za analizu koliki je broj godina koji vozači treba da imaju i da treba ispitati sve okolnosti nesreće.

- Mislim, to ništa ne znači za putnike, za porodice koje su izgubile svoje najdraže, ali treba ispitati sve okolnosti, jer on je u 69. godini dobio dozvolu, dobio produžetak lekarskog uverenja da je sposoban za to, kako su mi rekli, neograničeno. Kako i zašto, to je neka utvrdi istraga - dodao je Dačić.

Dr Mirnić o stanju pacijenata posle nesreće

Direktor Opšte bolnice Sremska MitrovicaVojislav Mirnić potvrdio je za Kurir da je hospitalizovano 39 pacijenata.

Prema njegovim rečima, sedmoro povređenih nalazi se u Jedinici intenzivne nege, dok su ostali pacijenti stabilnog stanja.

- Od jutros nemamo promene u stanju najteže povređenih, sedmoro ih je i dalje u intenzivnoj nezi. Na Odeljenju opšte hirurgije 13 pacijenata je spremno za otpust, a već su neki i vraćeni kući. Na Odeljenju ortopedije dva pacijenta su takođe spremna za otpust – izjavio je Mirnić.

Direktor Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić potvrdio je da je hospitalizovano 39 pacijenata Izvor: Kurir/D.Š.

Dodao je da se u bolnici nastavlja dopunska dijagnostika za sve pacijente, te da se u naredna dva dana očekuje otpuštanje još nekoliko povređenih.

- Ono što je najvažnije jeste da smo danas omogućili dodatne posete za članove porodica, svakog dana od 14 do 16 časova na odeljenjima ortopedije i hirurgije. Takođe, dežurni telefoni 060/610-2222 dostupni su svima koji žele da dobiju informacije o stanju svojih najbližih - rekao je Mirnić.

Žena koja je iz mitrovačke bolnice prebačena u Beograd nalazi se i dalje u teškom stanju. Lekari prate njeno zdravstveno stanje iz sata u sat.

Direktor bolnice istakao je i da su svi timovi i dalje u punom angažovanju, te da bolnica raspolaže potrebnim resursima za zbrinjavanje povređenih.

Foto: screenshot IG/192_rs

Podsetimo, autobus prevoznika "Sirmium bus", koji je prevozio radnike, iz još nepoznatih razloga sleteo je sa puta i prevrnuo se. Vozač autobusa, D. K. (70), uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su tri osobe stradale. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.