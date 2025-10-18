Slušaj vest

- Pozvao je kolegu i rekao da autobus pišti kao da će prokuva. On mu je rekao da proba da upali klimu i ispusti ventil, a dva minuta kasnije - autobus je sleteo u kanal - tvrdi jedan od putnika iz autobusa koji je juče oko 14.45 sati, na putu Sremska Mitrovica-Jarak, sleteo sa puta.

U autobusu je bilo 85 putnika, dvoje je preminulo na licu mesta, jedna osoba je preminula u operacionoj sali, a u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici je zadržano 39 pacijenata. Oni koji su teže povređeni su transportovani za Beograd i Novi Sad.

Jedan putnik iz autobusa je otkrio šta se dešavalo tokom vožnje.

- Tokom vožnje, vozač je pozvao kolegu i požalio mu se. Taj kolega isto upravlja tim autobusom i on mu je dao savet koji je vozač poslušao i tada je pokrenuo autobus - tvrdi jedan od putnika.

Podsetimo, autobus prevoznika "Sirmium bus", koji je prevozio radnike, iz još nepoznatih razloga sleteo je sa puta i prevrnuo se. Vozač autobusa, D. K. (70), uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su tri osobe stradale. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je vozač osumnjičen za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. MUP je takođe istakao da je u prethodne dve godine bilo tri nadzora rada prevoznika i utvrđeno je više od 60 neispravnosti.

Dačić o detaljima nesreće

Ministar policije Ivica Dačić rekao je, povodom nesreće koja se dogodila u Sremskoj Mitrovici, da je vozač u 69. godini dobio produžetak lekarskog uverenja.

Ivica Dačić je rekao da se moraju ispitati sve okolnosti, i da je prema informacijama saobraćajne policije vozač, kome je lekarsko uverenje produženo neograničeno, kriv za nesreću zbog neprilagođene brzine.

Ivica Dačić Foto: screenshot prva tv

- Tri osobe su izgubile život. Bilo je ukupno više od 80 putnika, 57 mislim da je povređeno, još sedam ili osam osoba se trenutno nalazi u teškom stanju, ali za sada su stabilni. Tako da ovo je teška nesreća. Kako su mi rekli iz saobraćajne policije, krivac je vozač, neprilagođena brzina. Naravno, to je sada stvar za analizu - rekao je Dačić.

Dodao je da je i za analizu koliki je broj godina koji vozači treba da imaju i da treba ispitati sve okolnosti nesreće.

- Mislim, to ništa ne znači za putnike, za porodice koje su izgubile svoje najdraže, ali treba ispitati sve okolnosti, jer on je u 69. godini dobio dozvolu, dobio produžetak lekarskog uverenja da je sposoban za to, kako su mi rekli, neograničeno. Kako i zašto, to je neka utvrdi istraga - dodao je Dačić.

Ponedeljak proglašen za Dan žalosti

Novinarka Kurir televizije, Aleksandra Dražić, u emisiji "Puls Srbije Vikend" iznela je najnovije dostupne informacije o stanju povređenih, pa i najavila da će ponedeljak u Sremskoj Mitrovici biti obeležen kao Dan žalosti.

Na ovu temu za medije govorili su i gradonačelnik Sremske Mitrovice, Branislav Nedimović, kao i Vojislav Mirnić, direktor Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici.