Nakon stravične saobraćajne nesreće koja se dogodila juče kod Sremske Mitrovice oglasila se kompanija Healthcare Europe, čija tri radnika su, nažalost, poginula.

Kompanija Healthcare Europe d.o.o. Ruma saopštila je da je u petak, 17. oktobra došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao autobus koji je prevozio njihove zaposlene s posla. Prema prvim informacijama, autobus se prevrnuo iz još neutvrđenih razloga, a tri zaposlena su izgubila život, dok je više desetina povređeno. Povređeni su odmah prevezeni u najbliže zdravstvene ustanove, gde im se ukazuje medicinska pomoć.

1/13 Vidi galeriju Težak udes kod Sremske Mitrovice Foto: Ustupljene fotografije, Mup, Kurir/D.š

Oglasila se kompanija

U saopštenju koje je potpisao generalni direktor kompanije Zhang Xiaoxiang, navodi se da Healthcare Europe izražava najdublje saučešće porodicama nastradalih i da povređenima želi brz i uspešan oporavak.

- Kompanija je u stalnom kontaktu sa zdravstvenim institucijama, nadležnim organima i porodicama zaposlenih, te će pružiti punu podršku i pomoć u ovim teškim trenucima - navodi se u saopštenju.

Zbog tragedije u Sremskoj Mitrovici, kompanija je proglasila trodnevnu žalost - 18, 19. i 20. oktobar - tokom kojih se neće realizovati redovan rad.