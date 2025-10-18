Slušaj vest

Neobičan incident dogodio se u Kragujevcu kada je nepoznato lice bez potrebnog rešenja o zauzeću javne površine pokušalo da postavi zabavni park na prostoru ispred stadiona "Čika Dača“ u Kragujevcu, u neposrednoj blizini Spomen-parka "21. oktobar“.

Ovaj pokušaj ipak je brzo osujećen i to zahvaljujući hitnoj reakciji nadležnih službi.

- Komunalna policija je tokom dana izašla na teren, izdala rešenje o uklanjanju ovih objekata i zatvorila lokaciju. Time je sprečeno nelegalno zauzimanje javne površine i eventualna provokacija na prostoru od izuzetnog značaja za grad i sećanje na žrtve Šumarica, potvrđeno je za RINU u nadležnom preduzeću.

Nadležni podsećaju da je svako postavljanje objekata ili sadržaja na javnim površinama moguće isključivo uz prethodno rešenje i saglasnost Gradske uprave, te da će komunalne službe i ubuduće odlučno reagovati na sve pokušaje nelegalnog zauzimanja gradskog prostora.