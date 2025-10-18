Ceo život sam te željan...

- Oče moj, jedini moj, ceo moj život si mi falio, ceo život sam sam te bio željan, ceo svoj život si se patio i mučio po belom svetu da bi nama sve obezbedio i sad kad smo počeli sve da obezbeđujemo kad je sve pred nama kad si mi bio tu, oče moj, zadnjih godinu dana kući, ti si me napustio, gorka sudbina mi te je uzela iz mojih ruku, zauvek ću te ostati željan oče moj, sve smo zajedno planirali, sve smo zajedno gradili i ti mi sad odeš niko tvoju prazninu u mom srcu nikad neće popuniti zauvek će rupa ostati, svima si želeo samo dobro, dobri moj oče nisi zaslužio da mi odeš tako prerano. Nikad nisam tražio previše od Boga samo da ste svi dobro sa mnom, ali mi se nije dalo.Zašto si mi ga Boze tako uzeo? - tužna je poruka sina koji je juče ostao bez svog milog oca Vidoja.