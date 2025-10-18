Slušaj vest

Kako je danas saopštio MUP, sumnja se da je on 11. oktobra u Bujanovcu, nakon završetka fudbalske utakmice između reprezentacija Srbije i Albanije, pucao iz vozila u pokretu.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, policija nastavlja rad na ovom slučaju.

Ne propustiteHronikaOVO JE VIDOJE KOJI JE POGINUO U PREVRTANJU AUTOBUSA KOD SREMSKE MITROVICE! Sin se oprostio od njega: "OČE MOJ JEDINI, CEO ŽIVOT SAM TE ŽELJAN!" (foto)
Vidoje Živanović saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus
HronikaPOKUŠALI BEZ DOZVOLE DA POSTAVE ZABAVNI PARK U KRAGUJEVCU: Komunalna policija odmah reagovala i sve uklonila i pozatvarala
vrteška
HronikaOGLASILA SE KOMPANIJA ČIJI RADNICI SU DOŽIVELI TEŠKU NESREĆU KOD SREMSKE MITROVICE! Pružićemo porodicama punu podršku i pomoć!
saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus (2).jpeg
HronikaVOZAČ NAZVAO KOLEGU, IZGOVORIO OVU REČENICU, A ONDA SE AUTOBUS PREVRNUO! Putnik otkrio šta se događalo DVA MINUTA pre nesreće kod Sremske Mitrovice (FOTO/VIDEO)
saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus (4).jpg