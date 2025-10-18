Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bujanovcu uhapsili su V. A. (23) zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.
Određeno mu zadržavanje
PUCAO IZ KOLA U POKRETU POSLE UTAKMICE SRBIJA-ALBANIJA: Uhapšen muškarac iz Bujanovca
Slušaj vest
Kako je danas saopštio MUP, sumnja se da je on 11. oktobra u Bujanovcu, nakon završetka fudbalske utakmice između reprezentacija Srbije i Albanije, pucao iz vozila u pokretu.
Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu, navodi se u saopštenju.
Kako se dodaje, policija nastavlja rad na ovom slučaju.
1 · Reaguj
Komentariši