Autobus koji je u petak prevozio radnike kompanije Health care prevrnuo se kod Sremske Mitrovice u kanal, a jedan od radnika koji je bio u prevozu kaže da je jedva izvukao živu glavu!

Podsetimo, autobus prevoznika "Sirmijum bus", koji je prevozio više od 80 putnika sleteo je juče popodne sa puta i prevrnuo se u mestu Jarak kod Sremske Mitrovice. Nakon saobraćajne nesreće vozač autobusa D. K. (70) je uhapšen i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Autobus se prevnuo kod Sremske Mitrovice Foto: Ustupljene fotografije

Autobus se zaljuljao

- Sedeo sam dole, pri kraju autobusa, gde uvek gledam da sednem. Bio sam umoran i razmišljao sam da li da zaspem dok ne stignemo, ali sam se začitao u vesti i nisam zatvorio oči. U jednom trenutku vozač je malo dodao gas, ali on nas stalno vozi, nekako sam bio miran. Međutim, osetio sam da se autobus malo zaljuljao autobus i podigao sam glavu - napisao je na društvenim mrežama putnik iz autobusa, jedan od retkih koji je u udesu prošao bez povreda.

- U tom trenutku autobus se zaljuljao, a onda se čula buka. Ljudi su vikali! Pali smo u kanal, sve se desilo u sekundi. Bio sam u šoku, nisam znao da li sam živ iskreno. A onda je usledilo dozivanje, kuknjava, galama. Te scene nikad neću zaboraviti.

Bio je sav krvav

Prema njegovim rečima, čovek koji je sedeo ispred njega i koga poznaje samo iz autobusa nije davao znake života.

- Osvestio sam se i video da nisam povređen. Imam nekoliko ogrebotina i modrica po telu, ali to je ništa u odnosu na sve druge kolege koje su bile u prevozu. Prozor do kog sam sedeo je pukao u paramparčad od siline udarca. Sleteli smo u kanal koji nije baš plitak - opisao je užas radnik na jednoj stranici na društvenim mrežama i dodao:

- Čovek koji je bio ispred mene je poginuo. Sav je bio krvav. Kao da sam bio u horor filmu. Nadam se da će poveđeni preživeti, a da će porodice stradalih pronaći mir.

Prema informacijama koje je saopštio ministar policije Ivica Dačić, do stravične saobraćajne nesreće došlo je usled neprilagođene brzine. Vozač autobusa, D. K. (70), uhapšen je zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su tri osobe stradale, dok je 39 osoba hospitalizovano sa teškim i lakšim povredama. Vozaču autobusa je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.