Slušaj vest

Nesvakidašnja i teška nesreća dogodila se danas u Železniku, u Uici Lole Ribara broj 6, kada je kombi pregazio svog sopstvenog vlasnika.

Prema prvim informacijama, muškarac je vozilom došao u servis, ali se kombi, iz zasad nepoznatih razloga, sam pokrenuo i prešao preko njega. Prema rečima očevidaca, sve se odigralo u trenutku, a povređeni je zadobio teške povredegrudnog koša.

„Kombi je stajao, čovek je nešto proveravao, a onda se vozilo samo pokrenulo i prešlo mu preko grudi. Ljudi su pritrčali i jedva ga izvukli“, rekao je jedan od svedoka događaja.

Ekipe Hitne pomoći odmah su reagovale i prevezle dve osobe u Urgentni centar, među kojima je i vlasnik kombija. Njegovo zdravstveno stanje za sada nije poznato.

Policija je obavila uviđaj, a sve okolnosti ove nesreće biće utvrđene tokom istrage.

Kurir/Telegraf

Ne propustiteHronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD STEPOJEVACA Saobraćaj obustavljen, hitna pomoć i policija izašle na teren
1745653609172967114517292654901712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
HronikaOD SILINE UDARCA AUTO SE ZAKUCAO U KUĆU: Sudar dva vozila u Kikindi, povređena jedna osoba (foto)
IMG_20250912_091051.jpg
HronikaAUTO NALETEO NA BRATA I SESTRU NA PEŠAČKOM PRELAZU: Deca povređena kod škole na Savskom vencu
IMG_20250809_200938.jpg
HronikaAUTOMOBIL UDARIO ŽENU KOD ŠAPCA, POGINULA NA MESTU Vozač pobegao sa lica mesta, policija ga ubrzo locirala
WhatsApp Image 2025-06-30 at 5.04.18 PM.jpeg