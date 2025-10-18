Slušaj vest

Danas se navršava 31 godina od ubistva Dejana Marjanovića Šabana.

Samo dva sata pre likvidacije, dao je intervju u kome je otkrio istinu o njegovoj navodnoj vezi sa pevačicom Svetlanom Cecom Ražnatović.

Mediji su ga nazivali nekrunisanim "kraljem Zvezdare", a prijatelji prosto - Šaban. Njega je 18. oktobra 1994. likvidirao njegov maloletni kum.

Marjanović je završio građevinsku školu, imao trgovinsku firmu, dobra kola, lepe devojke... Praktično, sve što bi poželeo. Dovođen je u vezu sa mnogim poznatim pevačicama, što je on uvek demantovao. Voleo je da pokazuje moć i razbacivao se novcem, što se ostalim žestokim momcima nije svidelo.

Poslednji intervju Šaban je dao dva sata pre nego što će biti ubijen, 18. oktobra 1994. Imao je tada 23 godine.

Tu je otkrio istinu i o njegovoj vezi sa Svetlanom Cecom Ražnatović.

"Molim te, objavi da su sve priče o mojoj navodnoj vezi sa našom najpoznatijom folk pevačicom čista izmišljotina i neistina. Volim jedino svoju verenicu Jelicu Matić Sindi. Ona je poznati foto-model na Zapadu i srećan sam s njom", ispričao je Šaban, kojeg je Ceca upoznala preko tada najbolje drugarice Mire Škorić.

U istom intervju je najavio da ide za Ameriku.

"Jutros u pola četiri su pokušali da me ubiju! Pucali su sa stepeništa iznad mog stana. Ne znam kako, ali ostao sam živ. Imao sam više sreće nego pameti. Vraćao sam se kući. Odjednom je zapraštalo! Imao sam sreće, zbog komšiluka sam bio tih, a nisam ni upalio svetlo u hodniku. Kad sam otključao vrata, sa stepeništa je počelo da trešti. Bacio sam se kroz vrata u stan, nogom sam zalupio vrata, sva su izrešetana, a u stanu je haos. Dođite da slikate. Ne znam iz čega je pucano, iz više revolvera, heklera ili uzija. Posle sam čuo trku i pucača više nije bilo. U hodnik su izašle uplašene komšije. Saznaću već danas ko je pucao, ali me više zanima: Zašto? Sad je na ulici neko čudno vreme, klinci šetaju sa pištoljem za pojasem i čekaju nekog poznatog da upucaju. Bojim se samo tih napaljenih momaka da se preko mene mrtvog ne proslave. Ali jadna je to slava. Danas je veština ne ubiti nikog, a veličina ostati živ. Sutra ću već biti daleko. Idem u Ameriku. Ćao", rekao je tada Marjanović.

Dva sata kasnije Šaban je ubijen. Hicima iz revolvera ubio ga je njegov maloletni kum Aleksandar Paunović poznatiji kao "Mali Paun".

Paunović, tada petnaestogodišnjak, pucao je u Marjanovića ispred ulaza u zgradu u kojoj je živeo u Bulevaru revolucije (sada Bulevar kralja Aleksandra). Sedam dana posle ubistva, Paunović se predao policiji.

Govorilo se po beogradskom podzemlju, da je Mali Paun ubio Šabana samo da bi se pokazao većima od sebe.

Marjanovićevi prijatelji tvrdili su da je ubistvo bilo naručeno, ali je Paunović na suđenju ispričao da ga je Šaban maltretirao i primoravao da za njega obavlja neke poslove. Paunovićeva majka tvrdila je da su ti poslovi vezani za prodaju droge.

Nekoliko trenutaka pre ubistva posvađali su se oko revolvera.

Došlo je do otimanja i gušanja, a zatim ubistva. Paun je imao kupljene avionske karte za Ameriku, kako bi napustio Jugoslaviju "dok se vazduh ne pročisti".

Sutradan, policija je saopštila da je uhapsila Milana Radonjića (18) iz Beograda koji se sumnjičio da je pomagao Paunoviću.

Paun je pucao na Šabana i veče pre nego što ga je ubio, ali tada ga je promašio. To je bila pucnjava o kojoj je Marjanović pričao u svom poslednjem intervjuu.

U beogradskom podzemlju se tvrdilo da je Paunovića po izlasku iz zatvora u svoje društvo privukao Bojan Petrović. Navodno, Petrović ga je mnogo cenio i voleo kao srčanog klinca.

Sredinom 1996. godine Paunović je osuđen na šest godina maloletničkog zatvora, a sud je njegov postupak okvalifikovao kao "ubistvo na mah" jer je pucao "u stanju pojačane nervne napetosti i straha".

Vrhovni sud Srbije ukinuo je presudu 6. marta 1997. godine i posle dve i po godine provedene u Centralnom zatvoru u Beogradu i Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu, Paunović je pušten da se brani sa slobode. Na ponovljenom suđenju osuđen je na četiri godine zatvora i 23. maja 1999. je trebalo da ode u zatvor i odsluži ostatak kazne od 20 meseci. Imao je tada 22 godine. Pre odlaska na robiju Paunović je ubijen u svom stanu.