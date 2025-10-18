Slušaj vest

Poslednjih dana 2019. godine ekipa kavčana sa policijskom značkom i bez nje planirala je da ubije saradnike zadužene za "vađenje" kokaina u luci u Belgiji, jer im je pošiljka produžila brodom ka Nemačkoj.

To proizlazi iz poruka razmenjenih poslednjih dana decembra 2019. u grupnom četu na nekad zaštićenoj Skaj aplikaciji.

O tome su, između ostalih, pregovarali Ljubo Milović - Oficir, Ivan Stamatović zvani Batica, Mileta Ojdanić (Polar) i osobe skrivene iza nikova Maradona, Španac i Džiboni.

Iz transkripata koje je Evropol dostavio crnogorskim istražiteljima jasno je da je ta ekipa u suton 2019. imala problem sa isporukom kokaina iz Latinske Amerike u Evropu. Devet dana pred kraj te godine Milović se žalio da nisu uspeli da izvuku pošiljku u Belgiji, pa su formirali grupu da "reše" problem.

Sa Stamatovićevog naloga u noći 22. decembra 2019. poslata je poruka: "Kada brod stiže u Hamburg".

Maradona odgovara:

"Polar zna. Izvadili, ne izvadili Marokanac mora platit makar glavom, ako ne da pare... Zaboravio sam na pad na sve.. Nećemo dati go*nima da se igraju sa nama... Da nam deci kradu hleb”.

Ojdanić navodi mogućnosti: “Ili je roba u kutiju, ili su odradili Marokanca iz Antverpena - Nordin”, ali Milović i Stamatović traže objašnjenje zbog čega terenska ekipa nije odradila posao.

Maradona, istovremeno, ne odustaje od osvete:

“Moramo ga što pre dignuti… Pa makar da dođu ljudi od Monita da ga vide i da shvate da nismo prevaranti… inače ubačaj gubimo. A Monito može glavu zbog tih go*ana izgubiti.”

Ljubo Milović Foto: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

Ojdanić satima pokušava da smiri ekipu, navodeći da roba nije ukradena već da im je “pobjegla” jer nisu stigli da je izvuku pre nego je brod otplovio iz Antveperna.

“I ja mislim isto...ali ne smemo preći preko ovog”, šalje Maradona, sa čim se i nekadašnji policajac saglasio.

“Ma nećemo preć, samo gledam da izvadimo u Hamburg”, dodao je Ojdanić.

Milovića je zanimalo iz kog razloga njihovi vojnici nisu odradili posao i kako objašnjavaju da im je pošiljka pobegla, “ako je bila na zelenom”.

U porukama se vidi kodni jezik grupe - kad je luka sigurna “kanta je na zelenom”, kad ima problema “na crvenom”, a nakon vađenja slali su poruke da je “kanta na suvom”.

“Evo kažu mi s druge strane svi da posao nije mogao bit odrađen. Nije bilo swichera u luci, ali ok polako, krivi su 100%”, napisao je Ojdanić.

Nekoliko minuta kasnije odgovorio je Maradoni da njihova pošiljka stiže u Hamburg za tri dana.

“Dako je izvade. Najbitnije je da nije ukradena. A o njihovoj krivici nema govora... Nude vađenje, a nema swichera”, napisao je Milović.

"Zna se šta ga sljeduje"

Maradonu je zanimalo da mu ekipa objasni “Ima li taj Marokanac para”, a taj odgovor tražio je od izvesnog Majora.

Međutim, odgovorio mu je Ojdanić, navodeći da imaju, i da su vadili kada je bilo mnogo teže, nakon čega Maradona traži da se da novac za ubistvo saradnika kojeg je označio krivim, sa čim se i Milović saglašava.

Antverpen Foto: Shutterstock

“Dajte od ovoga šta imamo da damo po malo da tresnu go*no odmah.. Jer ako ovo pustimo sledeće će nam otimat.... Kad Kapa kažnjava koji kad vidi krv pada u nesvest, vala možemo i mi..”, poručio je Maradona.

Milović je odgovoriio: “Što se mene tiče daću sve za to, samo da vidimo da probamo izvadit sjutra, pa ćemo znat potpunu situaciju i donosit odluke”.

Tokom rasprave Ojdanić psuje ekipu Marokanaca, jer su im uništili “čisti” posao, na šta Maradona šalje:

“A za Marokanca se zna šta ga sleduje... Platit ćemo mi još malo, ali ga neće biti... ”.

Tivćanin mu odgovara da oni koji nisu izvadili kokain “moraju platiti”, sa čime se složio i Španac.

Maradona je, vidi se iz poruka, brinuo da ne izgube ubačaj, ali ga Ojdanić teši da se to neće dogoditi:

“...Nama se vjeruje sve, jer uvek kažemo kako jest. Ne peremo ruke i ne lažemo... Nema veze 2 smo izvadili posla, a za treći smo napravili propust i tako im rekli. I tu nema ništa sporno...Znaju oni sve o nama ne brini”, piše on, a Maradona odgovara sa desetak poruka, među kojima i da “Marokanca pošalju na put”...

Ojdanić objašnjava da moraju nešto “namiriti” Monitu i kriminalnoj grupi koja ulaže u taj posao, a Španac konstatuje:

“Al ovo je udarac za nas baš jak, po svakom pitanju, pa sad dok se to sve opet uspostavi trebaće vremena, živaca i para”.

Tokom višesatne prepiske Maradona ponovo insistira da kazne Marokanca:

“Samo ako ne kaznimo Marokanca neće nas više niko tamo ceniti, to svi znamo”, piše on, na šta mu Ojdanić odgovara da će to uraditi, ali da ne voli i ne ume da priča o tome.

U vodama Martinika zaustavljen brod sa 4,8 tona kokaina Foto: Mup

Porukama objašnjava i da se taj njihov saradnik sada pokunjio, da mu je Major rekao da je “crn ko pacarma ko neki miš”.

“Oni su mu svašta rekli i rekli da će ovo platit do banke... Rekao je da je kriv i da je svestan, odgovoran. Ima ih dosta, nije sam pa nek se vide da plate... Ako plati nećemo ga dirat. Ako ne plati, da”, piše Ojdanić.

“Neka ga Major stegne za pare a i mi ćemo poslat nekog, najbolje da ga dignu. Samo da se izjasni hoće li da plati... normalno ako plati da ga nećemo dirat. Ako pristaju da plate svaka im čast”, odgovorio je Matradona.

Džiboni šef kavačke ćelije

Ojdanić grupi potom objašnjava da ekipa koja je trebalo da izvadi kokain mora platiti, ali se u tom trenutku u razgovor uključuje još jedan od kavčana, kog oslovljavaju šefom:

“Ako ne samo adresu pošaljite imam ja čovjeka već spremnog”, napisala je osoba koja je sebi dala nadimak Džiboni.

Iako je do tada bio najrigidniji, Maradona je odgovorio: “Čekaj šefe samo bi ubijao, daj para šta da izvučemo”.

Tivćanin šalje kakvo je “obeštećenje” dogovorio: “Rekao sam im ako izađe u novine da je palo platit ćete cijenu koliko košta. Ako ne izađe 15 miliona”, na što Maradona dodaje da bi im u oba slučaja tražio 15 miliona.

“Znači imam spremnog za 50 milja da ih Potomac”, šalje Džiboni.

Maradona insistira da traže 15 miliona, dodajući - “Ako plate samo uloženo onda će šef završnicu”, nakon čega Ojdanić pokušava da sačuva saradnike, objašnjavajući da četvorica iz te ekipe sigurno nemaju 15 miliona.

“...Ako ih pustimo i drugi će nam isto tako radit posle. Veruj mi”, piše Maradona, kada i Ojdanić poručuje da im neće oprostiti.

Foto: Shutterstock, Printscreen/Twitter

Glava se gubi za mnogo manje

“Šef se onda uključuje, daćemo im rok ti vidi za koliko da vrate pare...”, piše Maradona, a posle te poruke Ojdanić traži i Milovićevo mišljenje.

“Evo Oficir i za tebe brate, za tvoje pitanje. Sve je na ful zeleno. Sve na zeleno bez narandžastog ljudi, a kamo li neka stavka crveno”, piše on.

Maradona tada šalje da se “Doktor složio prije dva sata, prvi”, nakon čega i Španac piše da je istog mišljenja.

“Nemate me šta pitat, glava se gubi za mnogo manje, a ne za ovoliko bogastvo, morali su guzicu poturit i uraditi posao... olako se igraju sa tuđim sudbinama, ako ne plate, a ne oderemo koga treba, bolje da ne radimo ovaj posao više”, napisao je Milović, a Džiboni dodao da je njegov zemljak izgubio glavu za manje od toga.

“Buraz da budem iskren, možda zbog smrada Marokanca neće mi deca sad doći, tako da ni bratu ne bi oprostio da je takav kao Marokanac... Ali opet je važno svi se slažemo da otputuje”, napisao je Maradona, a tada se ponovo Milović javio:

“Neće ti eura dat, da su razmišljali da moraju platit napali bi kutiju pošto poto... to ja tako mislim, ne mora da sam u pravu, al srazmjera robije i duga i gubljenja glave kod njih nije bila u računici definitivno”, napisao je policajac.

“Ako ne daju za 7 dana šef će ga poslat na put, samo da neko tome da logistiku”, odgovorio je Maradona, na što Džiboni šalje poruku: “Dajte mi imena i adresu, ako možete neke info”.

Tada Maradona konstatuje da su “krenuli da rokaju” iako nemaju para i pita ekipu što će biti kad ojačaju.

“Nebitno dat ću ja, samo mi podatke neke dajte”, šalje Džiboni.

Iako traži da Marokancima daju rok za vraćanje novca, Ojdanić poručuje: “A ja sam to uvek i govorio, ako nismo spremni na to ne zaslužujemo koru ljeba iz ovog posla”.

“Nema tu oće platit ili neće, neka kaže neće i sve ok samo mi prikupite podatke”, poručuje Džiboni.

Deo klana okupljenog oko Milovića i Ojdanića obuhvaćen je optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva, koje pojedince u toj kriminalnoj organizaciji tereti za šverc oko 4,3 tone kokaina, pranja oko sedam miliona evra, nezakoniti uticaj na političku i izvršnu vlast, rezultate parlamentarnih izbora 2020. godine, ali i za primenjivanja nasilja i zastrašivanja.