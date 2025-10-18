Hronika
MUŠKARAC (58) PRIMLJEN BEZ SVESTI: U toku je dijagnostika teško povređenog čoveka koga je u Železniku pregazio njegov kombi
Muškarac Z.S. (58), koga je danas u Železniku pregazio njegov kombi, trenutno se nalazi na dijagnostici u Urgentnom centru.
On je u Urgentni doveden bez svesti i odmah je intubiran. Potom su usledili pregledi više specijalista. Trenutno se odlučuje na koje odeljenje će biti primljen.
Kako je prvobitno nezvanično javljeno, Z.S. ima teške povrede grudnog koša.
Podsetimo, muškarac je vozilom došao u servis, ali se kombi, iz zasad nepoznatih razloga, sam pokrenuo i prešao preko njega. Nesreža se dogodila u Železniku, u Uici Lole Ribara broj 6.
