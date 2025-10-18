Slušaj vest

Muškarac Z.S. (58), koga je danas u Železniku pregazio njegov kombi, trenutno se nalazi na dijagnostici u Urgentnom centru.

On je u Urgentni doveden bez svesti i odmah je intubiran. Potom su usledili pregledi više specijalista. Trenutno se odlučuje na koje odeljenje će biti primljen.

Kako je prvobitno nezvanično javljeno, Z.S. ima teške povrede grudnog koša.