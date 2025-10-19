Slušaj vest

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su D. J. (1990), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Sumnja se da je on 19. septembra, ove godine, u noćnim časovima, u Zrenjaninu, razbio staklo na jednom ugostiteljskom objektu, a potom unutra ubacio ručnu bombu, koja je usled detonacije oštetila stakla i inventar lokala.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi D. J. pronašla i oduzela dva pištoljska metka.