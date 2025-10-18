Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su V. S. (26) iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Policija je pretresom stana i drugih prostorija, koje koristi osumnjičeni, pronašla paket sa oko 94 grama amfetamina, dok je na još jednoj lokaciji nađen paketić sa oko 48 grama amfetamina koji, kako se sumnja, pripada V. S.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjanu.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaUHAPŠENA ŽENA (50) U OBRENOVCU: Policija izvršila pretres 2 poslovna objekta i privela osumnjičenu - zaplenjeno 239 paklica cigareta i skoro 9 kila duvana
shutterstock-2073255941.jpg
HronikaAZERBEJDŽANAC (23) I SUBOTIČANIN (42) KRIJUMČARILI 9 MIGRANATA DO GRANICE S MAĐARSKOM: Policija ih zatekla u vozilima
xxxx03-news1-dado-djilas.jpg
HronikaSUBOTIČANIN (48) U KUĆI PREBIO SUGRAĐANINA: Naneo teške telesne povrede oštećenom, uhapšen po nalogu tužilaštva
policija02-news1-petar-aleksic.jpg
HronikaPROVALIO SUBOTIČANINU U KUĆU, UKRAO DELOVE ZA AUTO I GARDEROBU! Uhapšen muškarac (43) zbog 2 teške krađe: Sumnja se i da je iz jedne firme pokupio tehničku robu
policija01-news1-petar-aleksic.jpg