Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su V. S. (26) iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija, koje koristi osumnjičeni, pronašla paket sa oko 94 grama amfetamina, dok je na još jednoj lokaciji nađen paketić sa oko 48 grama amfetamina koji, kako se sumnja, pripada V. S.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjanu.