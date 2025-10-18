Slušaj vest

Dvojica muškaraca izrešetana su u petak u krvnoj osveti kod osnovnog suda u Peći na jugu KiM!

Dvojica muškaraca su ranjena dok je policija uhapsila napadača koji nije pružao otpor nakon sačekuše.

Organizaciјa "Zakletva za pravdu" objavila je snimak napada na kome se vidi kako muškarac u dugoj jakni iznenada istrčava iz garaže i iz automatskog oružja puca na džip u kome se nalaze dve osobe. Terenac se pod vatrom zabija u zgradu dok napadač odbacuje jedan "kalašnjikov" i nastavlja da puca na vozilo iz druge puške. Na snimku se vidi i da je napadač podigao ruke i mirno kleknuo kad se pojavila policija. Jedan od muškaraca iz džipa se nalazi u teškom stanju dok јe drugi prema navodima lokalnih medija na albanskom stabilno. Policija je saopštila da јe na mestu pucnjave zaplenila dve puške AK-47 i dva pištolja i da je napadač kod sebe imao 129 metaka.

Osumnjičeni јe navodno član porodice osobe ubiјene u Klini pre tri godine i veruјe se da јe napad povezan sa osvetom. Osnovni sud u Peći pre pucnjave je osudio optužene u tom slučaјu na 44 godine zatvora nakon čega im je ukinuo pritvor. Napadač ih je navodno čekao na parkingu nakon obјavljivanja presude. Jedan od ranjenih muškaraca je optužen u tom slučaju dok je drugi navodno član njegove porodice.

Optužnica je inače teretila petoricu muškaraca da su 28. aprila 2022. godine u selu kod Kline ubili F.H. iz osvete. Suđenje je bilo u procesu ponovljenog postupka. Sud je prvobitno osudio petoricu optuženih na 84 godine zatvora.

Kurir.rs/Telegraf

