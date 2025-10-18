Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Đorđa Z. (21) i Marka P. (18) zbog postojanja osnovane sumnje da su 16. oktobra 2025. godine u Hercegovačkoj ulici na podmukao način lišili života za sada NN muško lice (najverovatnije državljanina republike Crne Gore F.I. starog 34 godine). Osumnjičeni Đorđe Z. je na saslušanju pred javnim tužiocem priznao izvršenje krivičnog dela, ali nije dao bliže razloge, niti je opisao izvršenje krivičnog dela. Marko P. je iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da obojici osumnjičenh odredi pritvor jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će uticati na svedoke, da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i jer je za krivično delo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Beograd na vodi, jutro posle ubistva

Naredbom o sprovođenju istrage Đorđu Z. se na teret stavljaju krivična dela Teško ubistvo i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Marku P. se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo pomaganjem. Postoji osnovana sumnja da je Đorđe Z. osmislio i isplanirao način i mesto izvršenja krivičnog dela da liši života oštećenog kada se on najmanje nada, odnosno kada mu okrene leđa, pri čemu je nevlašćeno nosio vatreno oružje i municiju, za čije nabavljanje i držanje nije imao odobrenje nadležnog organa, dok mu je Marko P. pomagao u izvršenju ovog krivičnog dela. Đorđe Z. je oko 19 časova taksi vozilom došao na adresu u Višegradskoj ulici, u stan koji je preko maloletne osobe iznajmio Marko P, a gde je Đorđa, po nalogu Marka P, sačekalo drugo maloletno lice i uvelo ga u stan.

Oko 23 časa Đorđe Z. odvezao se taksi vozilom do Hercegovačke ulice gde se sastao sa za sada NN muškim licem (najverovatnije državljaninom republike Crne Gore, F.I. star 34 godine) i predao mu dva kofera koja je poneo sa sobom, a koji su mu ranije iste večeri dostavljeni u stan u Višegradskoj ulici. U trenutku kada je NN muško lice preuzelo kofere i krenulo da se udaljava, osumnjičeni je iz pištolja ispalio više projektila u njegovom pravcu usled čega je od zadobijenih povreda NN muško lice preminulo na licu mesta.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Nakon toga Đorđe Z. se uputio Hercegovačkom ulicom ka višim brojevima, gde je na pešačkom prelazu, ispred rampe podzemne garaže, lišen slobode od strane pripadnika policije. Prilikom pretresa kod njega su pronađena dva pištolja marke "Glock" i "EZ9 9mm PARA", bez vidljivih fabričkih brojeva sa po jednim metkom u ležištu.

Podsetimo, reč je o Filipu Ivanoviću (34), navodnom pripadniku "škaljarskog klana", koji je likvidiran u četvrtak u Beogradu.

Filip Ivanović (34) koji je u četvrtak ubijen u Beogradu na vodi, osim za pomaganje u ubistvu Bojana Mirkovića u Beogradu 2020. godine, bio je optužen i kao organizator kriminalne grupe koja stoji iza ubistva Andrije Gazivode i Petra Muhadinovića na Cetinju 2020.

Ivanović, koji je bio na poternici jer je u decembru prošle godine pokidao nanogicu i pobegao iz kućnog pritvora, podestimo, sinoć je ubijen jednim hicem u čelo. Osumnjičeni za zločin Đorđe Z. (21) uhapšen je odmah posle zločina i njemu je po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati.