OPLJAČKANE DVE KUĆE U CENTRU NOVOG PAZARA: Lopovi ukrali veću količinu zlata
U centru Novog Pazara dogodile su se dve teške krađe u kojima je iz porodičnih kuća ukradena veća količina zlata.
- U petak su za sada nepoznate osobe provalile su u dve kuće i iz njih odneli dragocenosti. Policija je odmah po prijavi izašla na lice mesta i obavila uviđaj - potvrđeno je za RINU.
U toku je intenzivna potraga za počiniocima.
Tokom prošle godine u Novom Pazaru zabeleženo je više sličnih slučajeva, kada su iz porodičnih kuća odnošene veće količine zlata i novca.
