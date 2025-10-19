Slušaj vest

U centru Novog Pazara dogodile su se dve teške krađe u kojima je iz porodičnih kuća ukradena veća količina zlata.

- U petak su za sada nepoznate osobe provalile su u dve kuće i iz njih odneli dragocenosti. Policija je odmah po prijavi izašla na lice mesta i obavila uviđaj - potvrđeno je za RINU.

U toku je intenzivna potraga za počiniocima.

Tokom prošle godine u Novom Pazaru zabeleženo je više sličnih slučajeva, kada su iz porodičnih kuća odnošene veće količine zlata i novca.