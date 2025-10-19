U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u 6.40 sati na putu Čačak - Kraljevo kod mesta Bresnica poginula je jedna osoba a ima i više povređenih.
strašna nesreća
AUTOBUS SLETEO SA PUTA I UDARIO U STUB DALEKOVODA, TEŠKA NESREĆA NA PUTU ČAČAK - KRALJEVO: Posle sudara s automobilom kod Bresnice 1 poginuo, više povređenih
Do nesreće je došlo usred sudara autobusa i automobila. Autobus je potom sleteo s puta i udario u stub dalekovoda za struju.
Više osoba je povređeno a na lice mesta su upućene brojne ekipe hitne pomoći i policijske patrole, kao i pripadnici Sektora za vanredne situacije.
Neposredno pre sletanja autobusa došlo je do sudara s automobilom čiji je vozač poginuo.
Više osoba je povređeno.
Kurir.rs/TV Pink
