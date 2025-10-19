Slušaj vest

Do nesreće je došlo usred sudara autobusa i automobila. Autobus je potom sleteo s puta i udario u stub dalekovoda za struju.

Više osoba je povređeno a na lice mesta su upućene brojne ekipe hitne pomoći i policijske patrole, kao i pripadnici Sektora za vanredne situacije.

Neposredno pre sletanja autobusa došlo je do sudara s automobilom čiji je vozač poginuo.

Više osoba je povređeno.

Kurir.rs/TV Pink

