Direktor Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić izjavio je jutros da je stanje 39 osoba, povređenih u saobraćajnoj nesreći, stabilno.
NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU POVREĐENIH IZ AUTOBUSA: Oglasio se direktor bolnice u Sremskoj Mitrovici, 7 putnika na intenzivnoj
"Sedam pacijenata, najteže povređenih, nalazi na Odeljenju intenzivne terapije. Na odeljenjima ortopedije i hirurgije su ostali pacijenti. U prethodnom danu imali smo 22 otpusta. Deo njih će biti realizovan danas", rekao je Mirnić za RTS.
Kako je naveo, stanje pacijenata se i dalje prati, radi se dopunska dijagnostika. Kazao je da je i pacijentkinja koja je prevezena u Beograd u stabilnom stanju.
U akciji dobrovoljnog davanja krvi, juče se u Sremskoj Mitrovici odazvalo 90 građana, a ona se nastavlja. "Ima dovoljno krvi, ali svakako će i u narednom periodu nama trebati, pošto Opšta bolnica Sremska Mitrovica pokriva okrug od gotovo 300.000 stanovnika", rekao je Mirnić.
Kurir.rs/Beta
