Slušaj vest

"Sedam pacijenata, najteže povređenih, nalazi na Odeljenju intenzivne terapije. Na odeljenjima ortopedije i hirurgije su ostali pacijenti. U prethodnom danu imali smo 22 otpusta. Deo njih će biti realizovan danas", rekao je Mirnić za RTS.

Kako je naveo, stanje pacijenata se i dalje prati, radi se dopunska dijagnostika. Kazao je da je i pacijentkinja koja je prevezena u Beograd u stabilnom stanju.

U akciji dobrovoljnog davanja krvi, juče se u Sremskoj Mitrovici odazvalo 90 građana, a ona se nastavlja. "Ima dovoljno krvi, ali svakako će i u narednom periodu nama trebati, pošto Opšta bolnica Sremska Mitrovica pokriva okrug od gotovo 300.000 stanovnika", rekao je Mirnić.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoSREM POKAZAO SRCE: Više od 150 ljudi dalo krv za povređene u prevrtanju autobusa, danas i vanredna akcija u Rumi
saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus (2).jpg
Hronika"AUTOBUS SE ZALJULJAO I PALI SMO U KANAL! ČOVEK ISPRED MENE JE SAV BIO KRVAV..." Radnik opisao dramatične scene tokom prevrtanja autobusa kod Sremske Mitrovice
saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus
HronikaOVO JE VIDOJE KOJI JE POGINUO U PREVRTANJU AUTOBUSA KOD SREMSKE MITROVICE! Sin se oprostio od njega: "OČE MOJ JEDINI, CEO ŽIVOT SAM TE ŽELJAN!" (foto)
Vidoje Živanović saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus
HronikaOGLASILA SE KOMPANIJA ČIJI RADNICI SU DOŽIVELI TEŠKU NESREĆU KOD SREMSKE MITROVICE! Pružićemo porodicama punu podršku i pomoć!
saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus (2).jpeg
HronikaVOZAČ NAZVAO KOLEGU, IZGOVORIO OVU REČENICU, A ONDA SE AUTOBUS PREVRNUO! Putnik otkrio šta se događalo DVA MINUTA pre nesreće kod Sremske Mitrovice (FOTO/VIDEO)
saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus (4).jpg
HronikaDAČIĆ OTKRIO UZROK STRAVIČNE NESREĆE KOD SREMSKE MITROVICE: Najnoviji detalji tragedije, evo zašto se prevrnuo autobus (FOTO/VIDEO)
Ivica Dačić (2).jpg
Hronika"TO JE BIO DVOSPRATNI AUTOBUS, UGOVORENI RADNIČKI PREVOZ" Nedimović o strašnoj nesreći kod Sremske Mitrovice, otkrio ŠTA JE UZROK TRAGEDIJE
saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus Branislav Nedimović.jpg