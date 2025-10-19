Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros u Bresnici, selu kod Čačka, na magistralnom putu ka Kraljevu u kojoj je poginula jedna osoba,a više ih je povređeno.
JEZIV PRIZOR, PRVA SLIKA S MESTA TEŠKE NESREĆE NA PUTU ČAČAK - KRALJEVO Novi detalji i informacije o povređenima, autobus sleteo s puta i udario u stub (FOTO)
Naime, u mestu Bresnica, sudarili su se autobus i automobil posle čega je autobus je sleteo s puta i udario u stub dalekovoda.
Prema najnovijim informacijama, došlo je sudara automobila marke BMW i autobusa preduzeća Kaviv Čačak, a na licu mesta stradao je vozač automobila (54) dok su povređeni vozač autobusa (66) i jedan putnik (65), javio je TV Pink.
Kurir.rs/Instagram 192/RINA/Foto: Viber grupa Stop 034 Kragujevac
