Naime, u mestu Bresnica, sudarili su se autobus i automobil posle čega je autobus je sleteo s puta i udario u stub dalekovoda.

Prema najnovijim informacijama, došlo je sudara automobila marke BMW i autobusa preduzeća Kaviv Čačak, a na licu mesta stradao je vozač automobila (54) dok su povređeni vozač autobusa (66) i jedan putnik (65), javio je TV Pink.

Foto: Viber grupa Stop 034 Kragujevac

