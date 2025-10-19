Slušaj vest

Prema rečima očevidaca, nesrećni čovek je upao glavom u otvor, dok su mu noge virile iz zemlje.

Građani koji su prolazili tuda odmah su pritrčali u pomoć i pokušali da ga izvuku, a ubrzo su stigle i ekipe hitne pomoći.

Lekari su pokušali reanimaciju na licu mesta, ali nažalost, nisu uspeli da ga spasu - muškarac se udavio.

Policija je obavila uviđaj, a okolnosti nesreće se utvrđuju.

(Kurir.rs/Telegraf)

