U petak oko 21 sat u Prijepolju dogodila se tragedija kada je muškarac, iz neutvrđenih razloga, upao u šaht dubine oko jednog metra koji je bio pun vode.
MUŠKARAC UPAO U ŠAHT PUN VODE I UDAVIO SE: Horor scena u Prijepolju! Noge mu virile iz zemlje, očevici pokušali da ga spasu
Prema rečima očevidaca, nesrećni čovek je upao glavom u otvor, dok su mu noge virile iz zemlje.
Građani koji su prolazili tuda odmah su pritrčali u pomoć i pokušali da ga izvuku, a ubrzo su stigle i ekipe hitne pomoći.
Lekari su pokušali reanimaciju na licu mesta, ali nažalost, nisu uspeli da ga spasu - muškarac se udavio.
Policija je obavila uviđaj, a okolnosti nesreće se utvrđuju.
(Kurir.rs/Telegraf)
