Slušaj vest

On ističe da se pretpostavlja da je nepropisna brzina saobraćajne nesreće.

- Policijsko zadržavanje vozača ističe danas u 11.00 časova i on će biti priveden tužiocu. Pretpostavljamo da će mu biti produženo zadržavanje - rekao je Stević.

Istakao je da je na tom delu puta asfalt nov i da je deonica puštena pre mesec dana, kao i da je signalizacija uredna.

- Na tahografu smo utvrdili kretanje od neverovatnih 120 kilometara na čas, ovako gabaritog vozila. Vozač je prevozio 83 putika. Veliko odsustvo odgovornosti u ovom momentu... Saobraćajna signalizacija upozorava na dvostruku, opasnu krivinu. Fizika nije mogla nikako da zadrži vozilo pri ovoj brzini - rekao je Stević.

Dodao je da je vanredni tehnički pregled autobusa koji se prevrnuo urađen 15. septembra ove godine, a da je lekarski pregled vozač izvršio krajem 2024. godine.

Na ovoj deonici puta pripadnici saobraćajne policije, od skorašnjeg ponovnog otvaranja nakon rekonstrukcije, evidentirali su više od 60 prekršaja zbog vožnje nepropisnom brzinom.