Slušaj vest

Prema najnovijim informacijama, došlo je sudara automobila marke BMW i autobusa, a na licu mesta stradao je vozač automobila Duško C. (54) iz Bresnice dok su povređeni vozač autobusa (66) i jedan putnik (65).

1/7 Vidi galeriju Sudar autobusa i automobila u Bečnju kod Čačka Foto: RINA

Prema prvim informacijama sa terena, meštanin obližnjeg sela iz nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad putničkim automobilom kojim je upravljao i udario u autobus.

On je stradao na licu mesta, a dva putnika su povređena.

Jedna osoba poginula u udesu u Bresnici kod Čačka Izvor: RINA

- Slike sa lica mesta su zaista jezive. Sudar je bio toliko silovit da je automobil potpuno smrskan. Autobus je od jačine udara sleteo sa puta i udario u stub dalekovoda, takođe je poprilično oštećen, kaže za RINU jedan od meštana.

Policija na licu mesta vrši uviđaj, na ovoj deonici puta stvorene su gužve i formirana je dugačka kolona vozila.