Na Zvezdari se jutros oko 3 sata dogodio pokušaj silovanja.
Policija traga za manijakom
OBORIO DEVOJKU NA ZEMLJU I POKUŠAO DA JE SILUJE: Užas na Zvezdari, evo kako je spasena
Devojka je, posle napada, došla u policijsku stanicu i prijavila napad.
Prema njenim navodima, dok je noćas išla ulicom, nepoznati muškarac joj je prišao, skočio na nju i oborio je na pod. Međutim, u tom trenutku se, kako se sumnja, pojavio komšija koji je uplašio napadača, pa je on pobegao — ali je tom prilikom devojci ukrao telefon i novčanik.
Policija intenzivno traga za osumnjičenim, a devojci je pružena pomoć i uzeta izjava o događaju.
