Prema njenim navodima, dok je noćas išla ulicom, nepoznati muškarac joj je prišao, skočio na nju i oborio je na pod. Međutim, u tom trenutku se, kako se sumnja, pojavio komšija koji je uplašio napadača, pa je on pobegao — ali je tom prilikom devojci ukrao telefon i novčanik.