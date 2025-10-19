Slušaj vest

Devojka je, posle napada, došla u policijsku stanicu i prijavila napad.

Prema njenim navodima, dok je noćas išla ulicom, nepoznati muškarac joj je prišao, skočio na nju i oborio je na pod. Međutim, u tom trenutku se, kako se sumnja, pojavio komšija koji je uplašio napadača, pa je on pobegao — ali je tom prilikom devojci ukrao telefon i novčanik.

Policija intenzivno traga za osumnjičenim, a devojci je pružena pomoć i uzeta izjava o događaju.

