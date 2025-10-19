U dramatičnoj policijskoj akciji kroz Zemun i Novi Beograd uhapšen je Đ. M. (25) kome je pronađeno 15 kg marihuane
Hronika
POLICIJA U SPEKTAKULARNOJ AKCIJI UHAPSILA MLADIĆA (25) ZBOG DROGE! Pokušao da umakne, pa usledila filmska potera po Beogradu, a onda još veća drama!
Slušaj vest
Policija je u spektakularnoj poteri kroz Zemun i Novi Beograd, kako Kurir saznaje, uhapsila Đ. M. (25), kod koga je pronađena velika količina droge!
Mladić je upravljao kombijem marke Fiat Ducato, a kada su ga pripadnici policije konačno zaustavili, usledio je šok, u vozilu je pronađeno čak 15 kilograma marihuane, upakovane u 29 paketa!
Međutim, tu nije bio kraj, tokom same akcije hapšenja, Đ. M. je pružio žestok otpor i tom prilikom udario jednog inspektora!
Brzom intervencijom policije, osumnjičeni je savladan i priveden, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati.
Reaguj
Komentariši