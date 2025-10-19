Slušaj vest

Policija je u spektakularnoj poteri kroz Zemun i Novi Beograd, kako Kurir saznaje, uhapsila Đ. M. (25), kod koga je pronađena velika količina droge!

Mladić je upravljao kombijem marke Fiat Ducato, a kada su ga pripadnici policije konačno zaustavili, usledio je šok, u vozilu je pronađeno čak 15 kilograma marihuane, upakovane u 29 paketa!

Međutim, tu nije bio kraj, tokom same akcije hapšenja, Đ. M. je pružio žestok otpor i tom prilikom udario jednog inspektora!

Brzom intervencijom policije, osumnjičeni je savladan i priveden, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN MLADIĆ (26) IZ ZRENJANINA ZBOG DILOVANJA DROGOM: Policija mu pretresom našla 142 grama amfetamina, u dva paketa
xxxx03-news1-dado-djilas.jpg
HronikaRUS, UKRAJINAC I SRBIN UHAPŠENI U BEOGRADU: Evo šta im je policija našla
Screenshot 2025-06-15 141556.png
HronikaMUŽ ISPRIČAO DETALJE UPUCAVANJE ŽENE U STANU NA NOVOM BEOGRADU Pili alkohol, drogirali se, a onda je počeo haos! Komšinica čula zapomaganje, pa pozvala policiju
1745961785407.jpg
HronikaZAPLENJENI DROGA I ORUŽJE Uhapšen muškarac (48)
01.jpg