Policija je u spektakularnoj poteri kroz Zemun i Novi Beograd, kako Kurir saznaje, uhapsila Đ. M. (25), kod koga je pronađena velika količina droge!

Mladić je upravljao kombijem marke Fiat Ducato, a kada su ga pripadnici policije konačno zaustavili, usledio je šok, u vozilu je pronađeno čak 15 kilograma marihuane, upakovane u 29 paketa!

Međutim, tu nije bio kraj, tokom same akcije hapšenja, Đ. M. je pružio žestok otpor i tom prilikom udario jednog inspektora!