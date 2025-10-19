Slušaj vest

On se sumnjiči da je u Pirotu, u jutarnjim časovima, iz zasad nepoznatog razloga, zapaljivom tečnošću polio i zapalio automobil marke "škoda superb" koje se nalazi u vlasništvu M.M. iz Pirota.

Na automobili je nastala materijalna šteta većih razmera.

Kako se nezvanično saznaje, pri hapšenju su u garderobi osumnjičenog pronađena dva paketića sa ukupno 2,5 grama opojne droge kanabis.

Kurir.rs/Blic/Foto: Ilustracija

