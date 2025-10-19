Slušaj vest

Još uvek nismo došli sebi od nesreće koja se u petak dogodila nedaleko od Sremske Mitrovice, a od jutros nas je dočekala vest o još jednoj tragediji u blizini Čačka, na magistralnom putu u smeru ka Kragujevcu, gde je jedna osoba smrtno stradala, a dve su povređene.

Takođe, i u ovoj nesreći učestovao je autobus. Slike sa lica mesta su jezive, a iz Čačka se javila novinarka Kurir televizje, Gordana Injac sa najnovijim informacijama:

Nesreća u Čačku Foto: Kurir Televizija

- Crni vikend se nastavlja. Jutros u 6.40 ovde na magistralnom putu dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedno lice izgubilo život. Muškarac koji je bio na vozačevom mestu ostao je na mestu mrtav. Drugi vozač ima teške telesne povrede, ima prelome ekstremiteta i nalazi se na lečenju. Autobus koji se kretao ka Kragujevcu je sleteo sa puta, ovo je jedna vrlo brza saobraćajnica i ovde se udesi često dešavaju. Jutros je ovde saobraćaj bio zaustavljen. Nakon istrage, koja će se voditi, znaćemo šta je uzrok ove nesreće - kaže Injac.

Udes u Malom Iđošu

A u Malom Iđošu rano jutros, oko 5.20, došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo mladić (22). On je bio za volanom golfa 4 kada je sleteo s puta i udario u banderu. Poginuo je na mestu. Aleksandra Orlić, novinarka, ispričala je najnovije detalje za Kurir televiziju:

474936.00_22_31_09.Still009.jpg
Aleksandra Orlić Foto: Kurir Televizija

 - Javljamo se iz Malog Iđoša, jutro je jedno mlado lice izgubilo život u saobraćjnoj nesreći. Lice je sletelo sa puta, udarilo o kuću, stub bandere, a zatim i o vozilo koje je bilo parkirano. lice od 22 godine je smrtno stradalo, a jedno lice je lakše povređeno i preveženo je u bolnicu. Nakon saobraćajne nezgode, na teren je izašla policija, a za sada se ne zna uzrok. Sumnja se da je neprilagođena brzina bila okidač za ovu tragediju  - ispričala je  Orlić.

nesreće Izvor: Kurir televizija

ambulantno-vozilo-shutterstock-1883959411.jpg
2019081308088-19d411a4f1b24ab3be2ef314c3d2b5bd.jpg
1702464570-cacakpoginuoradniknagradilistufotorina4.jpg
1660974902-cacaknesrecapezobetonskistubfotorina1.jpg
img1573.jpg

Jedna osoba poginula u udesu u Bresnici kod Čačka Izvor: RINA