Još uvek nismo došli sebi od nesreće koja se u petak dogodila nedaleko od Sremske Mitrovice, a od jutros nas je dočekala vest o još jednoj tragediji u blizini Čačka, na magistralnom putu u smeru ka Kragujevcu, gde je jedna osoba smrtno stradala, a dve su povređene.

Takođe, i u ovoj nesreći učestovao je autobus. Slike sa lica mesta su jezive, a iz Čačka se javila novinarka Kurir televizje, Gordana Injac sa najnovijim informacijama:

- Crni vikend se nastavlja. Jutros u 6.40 ovde na magistralnom putu dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedno lice izgubilo život. Muškarac koji je bio na vozačevom mestu ostao je na mestu mrtav. Drugi vozač ima teške telesne povrede, ima prelome ekstremiteta i nalazi se na lečenju. Autobus koji se kretao ka Kragujevcu je sleteo sa puta, ovo je jedna vrlo brza saobraćajnica i ovde se udesi često dešavaju. Jutros je ovde saobraćaj bio zaustavljen. Nakon istrage, koja će se voditi, znaćemo šta je uzrok ove nesreće - kaže Injac.

Udes u Malom Iđošu

A u Malom Iđošu rano jutros, oko 5.20, došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo mladić (22). On je bio za volanom golfa 4 kada je sleteo s puta i udario u banderu. Poginuo je na mestu. Aleksandra Orlić, novinarka, ispričala je najnovije detalje za Kurir televiziju:

- Javljamo se iz Malog Iđoša, jutro je jedno mlado lice izgubilo život u saobraćjnoj nesreći. Lice je sletelo sa puta, udarilo o kuću, stub bandere, a zatim i o vozilo koje je bilo parkirano. lice od 22 godine je smrtno stradalo, a jedno lice je lakše povređeno i preveženo je u bolnicu. Nakon saobraćajne nezgode, na teren je izašla policija, a za sada se ne zna uzrok. Sumnja se da je neprilagođena brzina bila okidač za ovu tragediju - ispričala je Orlić.

