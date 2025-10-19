Slušaj vest

Vozač autobusa sa kojim se sudario zadobio je teške telesne povrede. Duško, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći, živeo je u mestu Bresnica.

Duško. C. Foto: Društvene Mreže

Duško C. bavio se prodajom prasića, a meštani za njega imaju samo reči hvale.

- On je prodavao prasiće, po tome je poznat u ovim krajevima. Ovo je velika tragedija i tuga. Bio je dobar čovek i domaćin. Uvek je bio raspoložen za dobro druženje i bio je vedrog duha - rekao je Duškov poznanik.

Podsetimo, u saobraćajnoj nesreći učestvovali su putničko vozilo i autobus.

Vozač autobusa zadobio je teške telesne povrede i nalazi se na odeljenju Ortopedije.

- Primljena je jedna muška osoba stabilnih vitalnih parametara. Posle dijagnostike i konstatovanih teških telesnih povreda nalazi se na odeljenju Ortopedije - saopšteno je iz Opšte bolnice u Čačku.

Kako je došlo do nesreće

Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće u Bresnici je došlo kada je autobus sleteo sa puta i udario u električni stub dalekovoda.

U autobusu je bilo 15 putnika, a vozač je povređen.