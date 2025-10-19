OVO JE DUŠKO KOJI JE POGINUO U STRAVIČNOM SUDARU SA AUTOBUSOM: Trgovao je prasićima i bio omiljen među sugrađanima - OTKRIVEN UZROK SUDARA (FOTO)
Vozač autobusa sa kojim se sudario zadobio je teške telesne povrede. Duško, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći, živeo je u mestu Bresnica.
Duško C. bavio se prodajom prasića, a meštani za njega imaju samo reči hvale.
- On je prodavao prasiće, po tome je poznat u ovim krajevima. Ovo je velika tragedija i tuga. Bio je dobar čovek i domaćin. Uvek je bio raspoložen za dobro druženje i bio je vedrog duha - rekao je Duškov poznanik.
Podsetimo, u saobraćajnoj nesreći učestvovali su putničko vozilo i autobus.
Vozač autobusa zadobio je teške telesne povrede i nalazi se na odeljenju Ortopedije.
- Primljena je jedna muška osoba stabilnih vitalnih parametara. Posle dijagnostike i konstatovanih teških telesnih povreda nalazi se na odeljenju Ortopedije - saopšteno je iz Opšte bolnice u Čačku.
Kako je došlo do nesreće
Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće u Bresnici je došlo kada je autobus sleteo sa puta i udario u električni stub dalekovoda.
U autobusu je bilo 15 putnika, a vozač je povređen.
(Kurir.rs/Blic)