Odluka je doneta zbog mogućnosti uticaja na svedoke, kao i zbog opasnosti da bi mogao ponoviti delo.

Vozač je u nedelju u 11 sati prvo saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, a zatim u 12 sati i kod dežurnog sudije, gde se branio ćutanjem.

Podsećamo, u nesreći koja se dogodila u petak, autobus sa radnicima fabrike „Healthcare“ sleteo je s puta i prevrnuo se u kanal. Tom prilikom više osoba je povređeno, a jedna žena je u teškom stanju prebačena iz mitrovačke bolnice u Beograd, dok su ostali povređeni zbrinuti u bolnici u Sremskoj Mitrovici i, prema poslednjim informacijama, nisu životno ugroženi.

Dan žalosti

Grad Sremska Mitrovica je povodom tragedije proglasio ponedeljak, 20. oktobar, Danom žalosti.