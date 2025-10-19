Slušaj vest

Odluka je doneta zbog mogućnosti uticaja na svedoke, kao i zbog opasnosti da bi mogao ponoviti delo.

Vozač je u nedelju u 11 sati prvo saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, a zatim u 12 sati i kod dežurnog sudije, gde se branio ćutanjem.

Podsećamo, u nesreći koja se dogodila u petak, autobus sa radnicima fabrike „Healthcare“ sleteo je s puta i prevrnuo se u kanal. Tom prilikom više osoba je povređeno, a jedna žena je u teškom stanju prebačena iz mitrovačke bolnice u Beograd, dok su ostali povređeni zbrinuti u bolnici u Sremskoj Mitrovici i, prema poslednjim informacijama, nisu životno ugroženi.

Podsetimo, nesreća se dogodila u petak oko 14.45 časova, kada je autobus koji je prevozio radnike fabrike Healthcare Europe sleteo sa puta i prevrnuo se u kanal.

U nesreći su tri osobe izgubile život, a više desetina povređenih smešteno je u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica.

Dan žalosti

Grad Sremska Mitrovica je povodom tragedije proglasio ponedeljak, 20. oktobar, Danom žalosti.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaPOTPUKOVNIK POLICIJE OTKRIO JEZIVE DETALJE TRAGEDIJE KOD SREMSKE MITROVICE: "Na tahografu utvrđeno - vozio je 120 kilometara na čas"
stevic sremska mitrovica.jpg
HronikaNAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU POVREĐENIH IZ AUTOBUSA: Oglasio se direktor bolnice u Sremskoj Mitrovici, 7 putnika na intenzivnoj
saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus++.jpg
DruštvoSREM POKAZAO SRCE: Više od 150 ljudi dalo krv za povređene u prevrtanju autobusa, danas i vanredna akcija u Rumi
saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus (2).jpg
Hronika"AUTOBUS SE ZALJULJAO I PALI SMO U KANAL! ČOVEK ISPRED MENE JE SAV BIO KRVAV..." Radnik opisao dramatične scene tokom prevrtanja autobusa kod Sremske Mitrovice
saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus
HronikaOVO JE VIDOJE KOJI JE POGINUO U PREVRTANJU AUTOBUSA KOD SREMSKE MITROVICE! Sin se oprostio od njega: "OČE MOJ JEDINI, CEO ŽIVOT SAM TE ŽELJAN!" (foto)
Vidoje Živanović saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus
HronikaOGLASILA SE KOMPANIJA ČIJI RADNICI SU DOŽIVELI TEŠKU NESREĆU KOD SREMSKE MITROVICE! Pružićemo porodicama punu podršku i pomoć!
saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus (2).jpeg
HronikaVOZAČ NAZVAO KOLEGU, IZGOVORIO OVU REČENICU, A ONDA SE AUTOBUS PREVRNUO! Putnik otkrio šta se događalo DVA MINUTA pre nesreće kod Sremske Mitrovice (FOTO/VIDEO)
saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus (4).jpg
HronikaDAČIĆ OTKRIO UZROK STRAVIČNE NESREĆE KOD SREMSKE MITROVICE: Najnoviji detalji tragedije, evo zašto se prevrnuo autobus (FOTO/VIDEO)
Ivica Dačić (2).jpg