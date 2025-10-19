Policija zaustavila muškarca iz Uba (39) i u vozilu otkrila više od 16.000 paklica bez dokumenata, sledi krivična prijava za nedozvoljen promet akcizne robe!
Hronika
VELIKA AKCIJA POLICIJE NA KOPAONIKU! Lisice na ruke stavljene Ubljaninu (39), a njegova roba procenjena na 6,5 miliona dinara!
Slušaj vest
Pripadnici Policijske uprave Kraljevo zaplenili su ogromnu količinu cigareta koje su krijumčarene bez ikakve prateće dokumentacije, a zbog sumnje da je krijumčariok akciznu robu uhapšen je N. B. (39) iz Uba koji je vozilom marke "micubiši" prevozio čak 20 paketa cigareta!
U kolima je nađeno više od 16.400 paklica, čija se vrednost procenjuje na neverovatnih 6,5 miliona dinara!
Kako se navodi u saopštenju, protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda, i to po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Raški.
Cigarete i vozilo su odmah oduzeti i biće predati Poreskoj upravi na dalju obradu.
Reaguj
Komentariši