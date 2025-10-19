Slušaj vest

Pripadnici Policijske uprave Kraljevo zaplenili su ogromnu količinu cigareta koje su krijumčarene bez ikakve prateće dokumentacije, a zbog sumnje da je krijumčariok akciznu robu uhapšen je N. B. (39) iz Uba koji je vozilom marke "micubiši" prevozio čak 20 paketa cigareta!

U kolima je nađeno više od 16.400 paklica, čija se vrednost procenjuje na neverovatnih 6,5 miliona dinara!

Kako se navodi u saopštenju, protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda, i to po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Raški.