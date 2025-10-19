Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili oko 15 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i uhapsili muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Ivica Dačić (2).png
Ivica Dačić Foto: screenshot prva tv

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su oko 15 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i uhapsili Đ. M. (25) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga - stoji u saopštenju MUP-a.


Policija je u vozilu marke „fijat dukato“ kojim je upravljao osumnjičeni pronašla i zaplenila 29 paketa sa biljnom materijom nalik na marihuanu.

1 (18).JPG
Foto: Mup

Đ. M. je prilikom hapšenja pružao aktivan otpor i više puta u glavu udario jednog policijskog službenika, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN MLADIĆ (26) IZ ZRENJANINA ZBOG DILOVANJA DROGOM: Policija mu pretresom našla 142 grama amfetamina, u dva paketa
xxxx03-news1-dado-djilas.jpg
HronikaRUS, UKRAJINAC I SRBIN UHAPŠENI U BEOGRADU: Evo šta im je policija našla
Screenshot 2025-06-15 141556.png
HronikaMUŽ ISPRIČAO DETALJE UPUCAVANJE ŽENE U STANU NA NOVOM BEOGRADU Pili alkohol, drogirali se, a onda je počeo haos! Komšinica čula zapomaganje, pa pozvala policiju
1745961785407.jpg
HronikaZAPLENJENI DROGA I ORUŽJE Uhapšen muškarac (48)
01.jpg