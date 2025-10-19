Slušaj vest

O tome da li se rat između dva crnogorska klana ponovo preselio na ulice srske prestonice, govorili su gosti emisije "Puls Srbije Vikend": Blažo Marković, predsednik sindikata policije i policijskih starešina i Trivun Ivković, biviši upravnik zatvora u Sremskoj Mitrovici:

Cetinjanin Filip Ivanović ubijen je u srcu Beograda, Beogradu na vodi. On je skinuo nanogicu u Crnoj gori, a zatim došao u Srbiju, gde je i likvidiran.

Blažo Marković Foto: Kurir Televizija

Crnogorski okršaji se prebacuju na Srbiju

- Tamo je u krovu organizacije i deo BIA-e i deo vrha. Kad je premijer Dritan bio, on je najavio u jednom trenutku da ima jednog od članova klanova u vrhu i da će biti zaštićeni svedok i tako je bio likvidiran Vukotić. Tako je krenulo to da se odmotava. Rekao sam da će se ovo prebaciti na ulice Srbije, kada se tamo svi pobiju - kaže Marković i dodaje:

- Očekujem još i da će mladi oficiri policije, kad budu pušteni iz pritvora, biti likvidirani. Mrtva usta ne govore. Tako i ovde. Prvi je bio onaj maneken iz Makedonije i biće sada još toga, da bi se taj klaster kod nas potpisao. Ne postoje klanovi, to je izmišljeno tamo. Ne postoji, to je izmišljeno da bi se pričalo o tome.

Povezanost sa državom

Ivković kaže da će država morati da reaguje:

- Bez upliva države, ti klanovi ne bi postojali. Bez vlasti i uticaja države, takvi klanovi se ne mogu napraviti. To je mafija, a mafija ako nema državu iza sebe, ona ne može da funkcioniše. Naša država mora da krene na preventivna hapšenja i da suzbije te klanove pre nego što do ubistva dođe. Naši znaju koji su to ljudi, a nadam se da nam se neće obiti o glavu. Oni se sada ubijaju između sebe, a kako li će biti kad se okrenu na drugu stranu? Zato država mora da reaguje. To je organizovano sve - kaže Ivković.

Trivun Ivković Foto: Kurir Televizija

Po mišljenju mnogih, ova dešavanja će trajati sve dok ne bude uhapšen Radoje Zvicer, međutim, njemu skoro niko ne može da uđe u trag:

- Evo, slična je situacija sa Dritanom, bivšim premijerom Crne Gore. Europol radi sa njim da bi bio zaštićeni svedok. Kad budu imali glavnog igrača, videće ko je sa kim radio. Kad mi potpišemo taj klaster, kod nas već dolazi Europol i FBI, ali kada potpišemo da politički mogu da intervenišu, onda je sve sasvim drugačije. Ne jure oni njega da ga uhapse, već sa njim pregovaraju da bi došli do informacija - kaže Marković.

