Slušaj vest

Više javno tužilaštvo optužilo je sedmoricu Nišlija zbog obljube devojčice (13), među kojima je su i sin i bratanac njenog očuha. Oni se terete da su tokom više meseci 2021. godine sa maloletnicom na različitim mestima imali seksualne odnose, jednom prilikom i dvojica istovremeno, te da su je mobilnim telefonom snimali dok ih je zadovoljavala.

Optužnicom, koja je dostavjena Višem sudu na potvrdu, obuhvaćeni su A. P. (26), M. R. (22), Ž. R. (25), A. L. (24), A. G. (24), A. F. (24) i D. I. (23). Ukoliko bude dokazana njihova krivica, preti im kazna od pet do 12 godina zatvora, koliko je Krivični zakonik propisao za obljubu sa detetom.

Prva dvojica terete se da su delo počinili u produženom trajanju jer su sa maloletnicom imali seksualne odnose više puta od početka jula do prve dekade avgusta 2021. godine. Kako je utvrđeno tokom istrage, M. R. je devojčicu dovodio u kuću A. P. gde su nakon konzumiranja alkohola i marihuane izvršili obljubu sa njom.

A. F. sin očuha devojčice, kako navodi tužilaštvo, je juna 2021. godine doveo trinaestogodišnjakinju u kuću Ž. R. gde je on posle konzumiranja marihuane snimao mobilnim telefonom maloletnicu dok ga oralno zadovoljava. A. F. se još tereti da je u kući svog oca a očuha trinaestogodišnjakinje, imao seksualni odnos sa njom dok su im roditelji spavali.

Polovinom 2021. godine on je u kuću svog oca doveo A. L. Konzumirali su marihuanu, a zatim su istovremeno imali seksualni odnos sa trinaestogodišnjakinjom. Kako je utvrđeno tokom istrage, zlostavljanje maloletnice se tu nije završilo. Tokom avgusta 2021. devojčicu je u nišku Tvrđavu odveo D. I. i sa njom ima seksualne odnose i to u dva navrata.

Sedmi optuženi za obljubu sa detetom je A. G. koji se tereti da je avgusta 2021. u kući optuženog A. P. nakon konzumacije alkohola i marihuane imao seksualne odnose sa sa devojčicom.