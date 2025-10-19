Slušaj vest

Glumcu Vladimiru Jocoviću (35) iz Čačka i njegovom bratu R. J. produžen je pritvor zbog sumnje da su učestvovali u tuči, nakon čega je od zadobijenih povreda preminuo taksista Dejan Stanić.

Treći osumnjičeni A. M, prijatelj dvojice braće koji je s njima bio u ugostiteljskom objektu u noći kad je došlo do tuče, i dalje je u bekstvu.

Glumac Jovocić pred sudom je izjavio da, podsetimo, nije učestvovao u tuči koja je za epolog imala smrtni ishod, dok se njegov brat branio ćutanjem.

Incident se dogodio 18. septembra u lokalnom bifeu u naselju Ljubić kej u Čačku. U toku dosadašnje istrage u tužilaštvu su ranije saslušani svedoci koji su rekli da nisu videli da je glumac tukao taksistu Dejana Stanića.