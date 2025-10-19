Slušaj vest

Glumcu Vladimiru Jocoviću (35) iz Čačka i njegovom bratu R. J. produžen je pritvor zbog sumnje da su učestvovali u tuči, nakon čega je od zadobijenih povreda preminuo taksista Dejan Stanić.

Treći osumnjičeni A. M, prijatelj dvojice braće koji je s njima bio u ugostiteljskom objektu u noći kad je došlo do tuče, i dalje je u bekstvu.

Glumac Jovocić pred sudom je izjavio da, podsetimo, nije učestvovao u tuči koja je za epolog imala smrtni ishod, dok se njegov brat branio ćutanjem.

Incident se dogodio 18. septembra u lokalnom bifeu u naselju Ljubić kej u Čačku. U toku dosadašnje istrage u tužilaštvu su ranije saslušani svedoci koji su rekli da nisu videli da je glumac tukao taksistu Dejana Stanića.

- Svi svedoci koji su ispitani su u svojim izjavama naveli da nisu videli da je okrivljeni Vladimir Jocović tukao sada pokojnog Dejana Stanića. Krunski svedok ovog događaja je konobarica koja je prisustvovala događaju, a pred sudom je izjavila da su Stanića tukle dve osobe, ali da glumac nije bio među njima. Ona je rekla da se glumac Jocović u to vreme šetao po lokalnu i nije prilazio oštećenom - izjavio je tada glumčev branilac Dragan Ranđelović - Džakec.

