Česte nesreće

Sagovornik Kurira navodi da sudari i izletanja automobila na ovom potezu na putu Čačak - Kragujevac nisu retka pojava.

- Ovo je jedna brza saobraćajnica, vozači često ne poštuju propise o ograničenju brzine i nije retkost da se događaju udesi. Posle jutrošnje nesreće saobraćaj je bio zaustavljen, a tek posle istrage znaće se šta je dovelo do toga da vozač BMW-a izgubi kontrolu nad vozilom i zakuca se u autobus - kaže sagovornik Kurira i dodaje da su na mesto nesreće izašli pripadnici policije, Odeljenja za vanredne situacije u Čačku i ekipe Hitne pomoći, kao i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu.

Tragedija se, nažalost dogodila i u Malom Idošu gde je juče ujutro poginuo Zdenko N. (22), a njegov saputnik (16) je zadobio lakše povrede. Do nesreće je došlo kada je Zdenko, koji je bio za volanom "golfa", kolima sleteo s puta i udario u banderu. Od zadobijenih povreda je preminuo na licu mesta!

- Zasad se ne zna uzrok ove nesreće, ali se sumnja da se vozilo kretalo brzinom neprilakogđenom uslovima puta - rekao je izvor Kurira.