DRUMOVI SMRTI! U tri udesa za dva dana na putevima širom Srbije poginulo petoro ljudi, a više od 80 je povređeno!
Srbija se još nije oporavila od užasne saobraćajne nesreće koja se dogodila u petak kod Sremske Mitrovice gde su tri osobe poginule, a više od 80 ih je povređeno, od kojih je 39 hospitalizovano nakon što je autobus pun radnika sleteo s puta u jarak i prevrnuo se, a za manje od dva dana su se dogodila još dve teške nesreće u kojima je bilo poginulih i povređenih.
Najpre je u nedelju oko 5.20 sati ujutro u Malom Iđošu poginuo Zdenko N. (22) kada je svojim "golfom" sleteo s puta i zakucao se u banderu, da bi se u 6.40 sati u selu Bečanj kod Čačka, na magistralnom putu ka Kragujevcu, sudarili putnički automobil BMW i autobus. Tom prilikom je poginuo vozač automobila Duško C. (54), dok su teške povrede zadobili vozač autobusa prevoznika "Kavim-Čačak" Radisav J. (66) i putnik Petar T. (65).
Omiljen među komšijama
Kako se nezvanično saznaje, do sudara u Čačku došlo je kada je Duško C. iz zasad nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom, skrenuo u levu traku i direktno se sudario sa autobusom u kojem je bilo 15 putnika! Od siline udarca autobus je sleteo sa puta i udario u stub dalekovoda. Od zadobijenih povreda Duško C. je preminuo na licu mesta, dok su vozač autobusa i povređeni putnik odmah tranposrtovani u čačansku bolnicu.
- Slike sa lica mesta su zaista jezive. Sudar je bio toliko silovit da je automobil potpuno smrskan, a i autobus, koji je posle sudara naleteo na dalekovod, takođe je prilično oštećen - kaže jedan od meštana.
Nastradali Duško C. je živeo u mestu Bresnica, bavio se prodajom prasića i meštani za njega imaju samo reči hvale!
- On je u ovim krajevima poznat po pordaji prasića. Velika je ovo tragedija i tuga, Duško je bio dobar čovek i domaćin, uvek je bio raspoložen za dobro druženje i vedrog duha - rekao je Duškov poznanik.
Vozač autobusa Radisav J. je sa teškim povrdedama prevezen u Opštu bolnicu u Čačku.
- Šezdesetšestogodišnji pacijent primljen je sa stabilnim vitalnim parametrima. Posle dijagnostike i konstatovanih teških povreda nalazi se na odeljenju Ortopedije - saopšteno je iz Opšte bolnice u Čačku.
Česte nesreće
Sagovornik Kurira navodi da sudari i izletanja automobila na ovom potezu na putu Čačak - Kragujevac nisu retka pojava.
- Ovo je jedna brza saobraćajnica, vozači često ne poštuju propise o ograničenju brzine i nije retkost da se događaju udesi. Posle jutrošnje nesreće saobraćaj je bio zaustavljen, a tek posle istrage znaće se šta je dovelo do toga da vozač BMW-a izgubi kontrolu nad vozilom i zakuca se u autobus - kaže sagovornik Kurira i dodaje da su na mesto nesreće izašli pripadnici policije, Odeljenja za vanredne situacije u Čačku i ekipe Hitne pomoći, kao i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu.
Tragedija se, nažalost dogodila i u Malom Idošu gde je juče ujutro poginuo Zdenko N. (22), a njegov saputnik (16) je zadobio lakše povrede. Do nesreće je došlo kada je Zdenko, koji je bio za volanom "golfa", kolima sleteo s puta i udario u banderu. Od zadobijenih povreda je preminuo na licu mesta!
- Zasad se ne zna uzrok ove nesreće, ali se sumnja da se vozilo kretalo brzinom neprilakogđenom uslovima puta - rekao je izvor Kurira.
Potpukovnik Dejan Stević
Autobus kod Sremske Mitrovice išao 120 na sat!
Vozač D. K. (70), koji je se nalazio za volanom autobusa prevoznika "Sirmijum bus" koji se u petak popodne prevrnuo kod Sremske Mitrovice, saslušan je juče u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici gde se branio ćutanjem, nakon čega mu je produžen pritvor do 30 dana.
Istovremeno, nastavljena je istraga nesreće u kojoj su tri osobe poginule, a još 39 je teže i lakše povređeno, a potpukovnik policije Dejan Stević izjavio je da se pretpostavlja da je do nesreće došlo usled nepropisne brzine. On je dodao da je na delu puta, gde se nesreća dogodila, asfalt nov i da je deonica puštena u saobraćaj pre mesec dana, kao i da je signalizacija uredna.
- Na tahografu smo utvrdili kretanje od neverovatnih 120 kilometara na čas, ovako gabaritog vozila. Reč je o dabldeker autobusu u kojem je bilo 83 putnika. Očigledno je reč o velikom odsustvu odgovornosti u ovom slučaju! Saobraćajna signalizacija upozorava na dvostruku, opasnu krivinu. Fizika nije mogla nikako da zadrži vozilo pri ovoj brzini - rekao je Stević i dodao da je vanredni tehnički pregled prevrnutog autobusa urađen 15. septembra, a da je lekarski pregled vozač izvršio krajem 2024. godine.