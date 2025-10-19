Hronika
TEŽAK UDES U ZRENJANINU Maloletnik izgubio kontrolu nad "audijem", udario u drugi automobil pa se poprečio na putu (FOTO)
Saobraćajna nezgoda dogodila se danas u Zrenjaninu, a kada je, kako se navodi na društvenim mrežama, dečak (15) koji je upravljao automobilom marke Audi izgubio kontrolu i udario u parkirano vozilo.
"Nezgoda u Zrenjaninu, dečak 15 vozio je automobil marke Audi, izgubio je kontrolu i udario u parkirano vozilo.
Kako se dalje navodi, uviđaj je u toku.
