Službenici Uprave policije - Odeljenja bezbednosti Podgorica i Sektora za borbu protiv kriminala su večeras, u Zeti, nakon višemesečnog temeljnog planiranja, ciljane potrage i operativnog rada, locirali i u taktički preciznoj akciji uhapsili operativno interesantno lice A.V. (37) člana jedne organizovane kriminalne grupe, za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog krivičnog dela kriminalno udruživanje.

Hapšenje A.V. Foto: Uprava policije

Iz Uprave policije navode da se uhapšeni skrivao u Zeti.

Uprava policije je kroz proaktivne mere i radnje u realizaciji ove aktivnosti identifikovala jaku logističku mrežu koja je pružala podršku licu A.V. u pogledu skrivanja i kretanja.

Uprava policije raspolaže operativnim saznanjima o drugim povezanim licima i nastavlja sa preduzimanjem mera i radnji u cilju razbijanja mreže podrške članovima organizovanih kriminalnih grupa.

