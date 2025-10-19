Na licu mesta je policija i Hitna pomoć, ali trenutno stanje učesnika nije poznato
KARAMBOL NA AUTOKOMANDI, VOZILA UNIŠTENA! Težak sudar u brzoj traci, stvaraju se gužve (FOTO)
Večeras je došlo do sudara dva automobila u brzoj traci na Autokomandi.
Kako se vidi na fotografijama Kurira, vozila su kompletno uništena!
- Ne znam šta se desilo, ali je verovatno došlo do nekog preticanja - navodi očevidac za Kurir.
Na licu mesta je policija i Hitna pomoć, ali trenutno stanje učesnika nije poznato.
Uviđajem će biti otkriveno više informacija.
