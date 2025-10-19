Slušaj vest

Večeras je došlo do sudara dva automobila u brzoj traci na Autokomandi. 

Kako se vidi na fotografijama Kurira, vozila su kompletno uništena!

- Ne znam šta se desilo, ali je verovatno došlo do nekog preticanja - navodi očevidac za Kurir. 

Na licu mesta je policija i Hitna pomoć, ali trenutno stanje učesnika nije poznato. 

Uviđajem će biti otkriveno više informacija. 

Kurir.rs

