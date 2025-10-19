Slušaj vest

Večeras oko 19 časova u selu Bratinac kod Požarevca, došlo je do teške saobraćajne nezgode, a jedno vozilo je sletelo sa manjeg mosta.

Na licu mesta su policija, hitna pomoć i vatrogasci. Stanje učesnika, kao ni detalji nezgode nisu poznati. Saobraćaj na tom delu je obustavljen. Uviđaj je u toku. Pretpostavlja se da ima teže povređenih lica.

Iz PU Požarevac stigla nam je potvrda ove informacije, ali više detalja biće poznato nakon uviđaja.

Kurir.rs/192.rs

