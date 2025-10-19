Slušaj vest

Serijski pljačkaš J.I. (35) kojeg Niš zna po nadimku "Spajdermen" jer je sa svojim bratom I. I. (30) bežeći od policije skakao sa jednog na drugi krov, izašao je na slobodu. Mada je Kazneno popravni zavod u Nišu gde je izdržavao kaznu zatvora od pet godina zbog razbojništva sa svojim bratom, trebalo da napusti tek 23. novembra, utvrđeno je da mu kazna zastareva 13. jula 2025. godine te da nema osnova da nadalje bude u zatvoru.

J. V. je podneo zahtev Višem sudu u Nišu da utvrdi da mu je kazna zastarela što je sud prihvatio.

- Utvrđuje se nastupanje apsolutne zastarelosti izvršenja kazne zatvora u trajanju od pet godina na koju je osuđen presudom Višeg suda od 30. juna 2015. godine u koju mu je uračunato vreme provedeno u pritvoru od 27. januara do 30. juna 2015. godine - navedeno je u rešenju suda u koje smo imali uvid.

"Ojadili" čuvenu nišku zlataru

J. V. i njegov brat I.V. su na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela juna 2015. godine osuđeni zbog razbojništva u saizvršilaštvu na po pet godina zatvora. Njih dvojica su 24. januara 2015. godine opljačkali “Zlatarnu Celje” u centru Niša i odneli nakit vredan 16.5 miliona dinara.

U zlataru su ušli preko krova i na tavanu čekali da radnica otvori radnju a zatim su se konopcem spustili u trgovinu i maskirani fantomkama i naoružani pištoljem prisili je da otvori sef.

Policija je odmah posumnjala da se radi o braći serijskim pljačkašima jer je I.V. sedam godina ranije kao maloletnik opljačkao dve zlatare i ukrao nakit u vrednosti od preko tri miliona. Odala ih je DNK koju su ostavili u “Zlatari Celje” ali su odbili da priznaju gde su sakrili ukradeni plen. Da bi ishodio blažu kaznu njihov otac je policiji pokazao mesto pored Nišave gde su zakopali ukradeno zlato a oni su onda sklopili sporazum o priznanju krivičnog dela i osuđeni na po pet godina zatvora.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Međutim, dok je čekao na izdržavanje kazne I.V. je februaara 2016. godine zatečen tokom pljačke knjižare pa je ponovo uhapšen.

Njegov brat J.V. je stupio na izdržavanje kazne tek 23. jula 2021. godine jer je pobegao iz zemlje zbog čega je četiri meseca bio u ekstradicionom pritvoru čekajući izručenje Srbiji. Baš to bekstvo mu je omogućilo da zatraži skraćenje kazne zbog zastarelosti koja je u ovom slučaju nastupila posle 10 godina otkako je osuđen zbog pljačke zlatare.

Zadavali glavobolje niškoj policiji

Braća su uvek uspevala da se izvuku sa manjim kaznama jer su mnoga dela počinili kao maloletnici a niškoj policiji su godinama zadavali glavobolju. Vrhunac njihovih podviga dogodio se pre 15 godina kada su se nakon pljačke zabarikadirali u jednom stanu i na policiju i Žandarmeriju kroz prozor bacili frižider.

Zatim su pokušali da pobegnu skačući s krova na krov pa je policija bila prinuđena da ih skine uz pomoć vatrogasne platforme što im je donelo nadimak “Spajdermeni”.