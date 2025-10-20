Slušaj vest

Stanje sedmoro najteže povređenih u saobraćajnoj nesreći na putu Sremska Mitrovica - Jarak je stabilno i oni su na Odeljenju intenzivne nege, saopštio je direktor Opšte bolnice Vojislav Mirnić. Od 39-oro povređenih, otpušteno je 22-oje ljudi.

Ostali pacijenti su na odeljenjima ortopedije i hirurgije i oni će u narednim danima biti otpušteni. Vozaču autobusa određen je pritvor do 30 dana. Danas je Dan žalosti u Sremskoj Mitrovici, a o merama koje su na snazi govorila je Aleksandra Dražić za Kurir televiziju:

Aleksandra Dražić Foto: Kurir Televizija

- Nažalost, ne govorimo o lepim temama. U petak smo imali tužan dan, izgubili smo troje sugrađana i danas je dan žalosti u Sremskoj Mitrovici. Zastave su spuštene na pola koplja, moramo da apelujemo na sve lokalne medije i ugostiteljske objekte da prlagode program i muziku. S obzirom da je danas dan posvećen žrtvama stradalim u petak. Mi se trenutno nalazimo ispred Urgentnog centra opšte bolnice Sremska Mitrovica. Stanje se sa brojem otpuštenih ljudi povećao - kaže Dražić.

Nesreća kod Bresnica

A, tokom jučerašnjeg dana, jedan muškarac je poginuo, a više osoba je povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Čačak-Kragujevac kod mesta Bresnica:

Gordana Injac Foto: Kurir Televizija

- Stanje povređeng vozača atobusa je u ovom trenutku stabilno. On je primljen u Urgentni centar gde su konstatovane teške telesne povrede. To su rekli iz opšte bolnice. Policijska uprava je navela da je 54oro godišnji muškarac u atomobilu prešao na suprotnu stranu kolovoza i autobus je nakon toga sleteo u kanal. Vozač autobusa je povređen. A vozač markke BMW je na licu mesta zadobio teške telesne povrede. Naložena je i obdukcija tela preminulog - ispričala je reporterka Gordana Injac.

Prevencija saobraćajnih nesreća

Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja govorio je za Kurir televiziju o tome kako ovakve tragedije sprečiti:

Vladimri Jevtić Foto: Kurir Televizija

- Saobraćajno tehničko veštačenje će pokazati uzroke, a znamo da se autobus kretao brzinom od 120 km/h. Imamo problem sa vozačima. Pitanje je koliko su ljudi iz Šri Lanke obučeni za autobus. Kasno je da pričamo kada se već nešto dogodi - kaže Jevtić i dodaje:

- Prevencija nam je u potpunosti zakazala. Pogledajte svako drugo vozilo gradskog prevoza, dvaki drugi vozač drži mobilni telefon. Vi kao profesionalni vozač morate da imate svest da vozite ljude.

DAN ŽALOSTI U SREMSKOJ MITROVICI! Nakon stravične saobraćajne nesreće koja je potresla Srbiju – stručnjaci upozoravaju: Prevencija u saobraćaju potpuno zakazala Izvor: Kurir televizija

