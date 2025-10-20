Slušaj vest

Istraga zbog curenja informacija o slučaju Vujadina Savića otvorila je važno pitanje: ko, kako i pod kojim uslovima ima pristup osetljivim podacima u državnim sistemima i šta se dešava kada ti podaci završe na društvenim mrežama, često bez konteksta i sa ozbiljnim posledicama po ljude i njihove porodice.

Predsednik Srbije je, povodom objavljenih snimaka, poručio da mu je žao što je do toga došlo i naglasio da će uslediti sankcije za deljenje službenog materijala. Uz to, jačaju pozivi za strožu kontrolu društvenih platformi kako se one ne bi zloupotrebljavale za linč, poniženje i trajno narušavanje privatnosti. Gde su granice odgovornosti institucija i medija, šta građani mogu da urade, a šta mogu, i moraju da urade platforme?

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Redakcija": Nebojša Perović, advokat i Dejan Radenković, bivši pomoćnik načelnika Uprave kriminalističke policije:

Nebojša Perović Foto: Kurir Televizija

Javnost mora biti isključena iz istrage

- Vi imate krivično delo pod nazivom "Povreda tajnosti postupka". U istrazi je isključena javnost, onaj koji vodi istragu, može svim učesnicima naložiti da sve što su oni saznali, da se ne kaže trećem licu. E sad, tužilac mora da odredi kao tajnu i reći da se ne može iznositi trećim licima. Sa druge strane, javnost mora biti isključena kako se ne bi ometala istraga - kaže Perović i dodaje:

- Ali, mi smo svedoci da mediji često ometau istragu saopštavajući neke senzacionalne vesti iz nekog istražnog postupka. Ovde je u pitanju snimak ekrana, to nije izjava. Kako je moguće da snimak nekog ekrana predstavlja dokaz? Bilo koja izjava treba da bude štampana. To govori o slepilu novinara i još većem slepilu čitalaca. Mi se svime bavimo, osim pravosuđem, sudom, advukaturom. To je okosnica svakog društva. Pet dana društvene mreže žive od neke fotografije gde je neko slikao monitor.

Dejan Radenković Foto: Kurir Televizija

Mora se kontrolisati način i pristup informacijama

Radenković tvrdi da su informacije predate nekom trećem licu koji nije trebao da bude upućen u sadržaj tih informacija:

- I pored toga što uvek postoji opasnost od hakerskog napada, mislim da je problem ljudski faktor, koji je zloupotrebio informaciju jer je u pitanju javna ličnost. Ne znamo da li je informacija tačna, ali se mora pronaći odakle je procurila, da li iz policije, tužilaštva itd - kaže Radenković i dodaje:

- Samo Više tužilaštvo se oglasilo i odredilo da se pokrene istraga o čoveku koji je zloupotrebio mogućnost da takvu vest pusti. To je zaista nešto što je opasno. Postoje razne informacije koje se mogu zloupotrebiti, i ovo nije jedinstveni slučaj. Mora se kontrolisati način i pristup informacijama.

