One su prevezene u UKC Vojvodine. Policija je brzo reagovala, priveden je Kristijan P. (35) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Istraga je u toku, sumnja se da su nerasčišćeni emotivni odnosi osumnjičenog i žrtava motiv krivičnog dela.

Kurir.rs

