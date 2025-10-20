U kući u Ulici Vladimira Nazora u Bečeju, kako Kurir saznaje, zatečene su I.V. (39) i T.M. (23), sa povredama nanetim oštrim predmetom.
hitno prebačene u bolnicu
KURIR SAZNAJE! STRAVA U KUĆI U BEČEJU: Policija zatekla dve izbodene žene i odmah uhapsila muškarca (35), a motiv bi mogao biti ovo
One su prevezene u UKC Vojvodine. Policija je brzo reagovala, priveden je Kristijan P. (35) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.
Istraga je u toku, sumnja se da su nerasčišćeni emotivni odnosi osumnjičenog i žrtava motiv krivičnog dela.
