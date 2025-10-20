Slušaj vest

Na Zvezdari se, u noći između subote i nedelje dogodio pokušaj silovanja. Prema navodima medija, napadač koji je oborio devojku na ulici i pokušao da je siluje - sprečen je od strane komšije koji je uplašio napadača, te je on pobegao - ali je tom prilikom devojci ukrao telefon i novčanik.

Policija intenzivno traga za osumnjičenim, a devojci je pružena pomoć i uzeta izjava o događaju. Ovaj slučaj ponovo otvara pitanja bezbednosti u naseljima, prevencije i podrške žrtvama. Igor Jurić, osnivač Fondacije „Tijana Jurić“, govorio je o ovoj temi za Kurir televiziji:

Igor Jurić Foto: Kurir Televizija

- Ono čega moramo biti svesni jeste da samo u registru seksualnih prestupnika imamo više od 800 registrovanih i pravosnažno osuđenih seksualnih izvršilaca. Što znači da je ona „siva brojka“, za koju apsolutno ne znamo, vrlo velika i nepoznata, što znači da takvih ljudi, definitivno, oko nas ima mnogo. Ono što je jako važno znati i upozoriti svoje najmlađe jeste da, koliko god je moguće, ne idu sami kući u kasnijim satima, ukoliko zaista ne moraju; da idu u grupama ili, eventualno, da ih neko preveze - kaže Jurić i dodaje:

- To je osnovna mera prevencije koju svaki roditelj treba da zna, pa čak i svaka odrasla osoba, zato što, kao što naš primer pokazuje, na neke stvari ne možeš da utičeš. Sve se desi u deliću sekunde i, ako nisi dovoljno oprezan, može se desiti situacija kakva se dogodila na Zvezdari.

Jurić ističe da je veoma važno znati kako reagovati u takvim situacijama:

- U ovom slučaju videli smo jednog savesnog građanina. Dovoljno je nekad samo da pustimo glas, da viknemo, i na taj način možemo sprečiti tragediju koja se lako mogla dogoditi. Što se tiče žrtava, ukoliko nemaju neko sredstvo odbrane u torbi ili džepu, važno je da tada budu glasne i obaveste okolinu, kako bi neko mogao da čuje i pritekne u pomoć - kaže Jurić i dodaje:

- Ono što je problematično u našem pravosuđu jeste što se kazne koje su zakonom predviđene uglavnom izriču na zakonskom minimumu. To je praksa pokazala. Naravno, kada govorimo o obljubi, pa čak i pokušaju silovanja, ili ne daj Bože samom silovanju, to je često vrlo teško dokazivo. Uglavnom nema svedoka - imate osobu koja je počinila krivično delo i osobu koja je žrtva. Neka­da, ako nema dovoljno materijalnih dokaza, pre svega medicinske dokumentacije, a moram da priznam da veliki broj žrtava, jednostavno, iz straha ne prizna sve.

