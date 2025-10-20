Slušaj vest

U Sremskoj Mitrovici danas je Dan žalosti zbog nesreće u kojoj je poginulo troje ljudi kada se 17. oktobra prevrnuo autobus na putu Sremska Mitrovica – Jarak, izjavio je gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović.

U Opštoj bolnici trenutno se nalazi šest pacijenata na intenzivnoj nezi, dok je jedna teško povređena osoba prebačena u Urgentni centar u Beogradu. Svi povređeni su u stabilnom stanju, saopšteno je iz mitrovačke bolnice. Šest osoba nalazi se na jedinici intenzivne nege, dok su pacijenti sa težim povredama grudnog koša i ortopedskim povredama pod stalnim nadzorom lekara.

Dva pacijenta su u pripremi za operaciju, a više njih je nakon oporavka otpušteno kući.

Akcija dobrovoljnog davanja krvi

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine organizovao je akciju dobrovoljnog davanja krvi za žrtve nesreće. Prema podacima Crvenog krsta, samo u prva dva dana prikupljeno je više od 170 jedinica krvi, a nova akcija planirana je u utorak, 21. oktobra, u prostorijama Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Dan žalosti i podrška porodicama

Grad Sremska Mitrovica je proglasio danas, 20. oktobar, Danom žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja na svim institucijama, a otkazane su sve manifestacije zabavnog karaktera. Grad će porodicama nastradalih isplatiti finansijsku pomoć i obezbediti svu potrebnu podršku.