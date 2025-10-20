Slušaj vest

Žena za koju se pretpostavlja da je majka nesrećne bebe, pronađena je 50 metara dalje u Lovćenskoj 9, a i u tom ulazu su vidljivi tragovi krvi. Pretpostavlja se da je ona ubila bebu i odmah je uhapšena.

Prve slike s mesta u Novom Sadu gde je pronađena mrtva beba Foto: Instagram/192_rs

Uviđaj je u toku.

Kurir.rs/Instagram 192

