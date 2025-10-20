Na Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu, rano jutros, kod ulaza stambene zgrade pronađeno je telo bebe u lokvi krvi.
neopisiv užas
PRVE SLIKE S MESTA STRAVE U NOVOM SADU: Na ovom mestu, nasred ulice, pronađena je mrtva beba (FOTO)
Žena za koju se pretpostavlja da je majka nesrećne bebe, pronađena je 50 metara dalje u Lovćenskoj 9, a i u tom ulazu su vidljivi tragovi krvi. Pretpostavlja se da je ona ubila bebu i odmah je uhapšena.
Prve slike s mesta u Novom Sadu gde je pronađena mrtva beba Foto: Instagram/192_rs
Uviđaj je u toku.
Kurir.rs/Instagram 192
