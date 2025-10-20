Slušaj vest

Pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir nezvanično saznaje, ušli su u službene prostorije Trećeg osnovnog javnog tužilaštva na Novom Beogradu gde na licu mesta istražuju kako je fotografija monitora na kojem je zapisnik o saslušanju osumnjičenog za ucenjivanje Vujadina Savića, dospela u javnost, a posle deljena na društvenim mrežama.

Policija po nalogu POSK VJT u Beogradu mora da istraži i okolnosti pod kojima su do javnosti stigle informacije da je Vujadin Savic prijavio izvršenje krivičnog dela.

1/6 Vidi galeriju Pripadnici UKP ulaze u Treće OJT Foto: Marko Karović

Ovaj predmet izazvao je veliku pažnju javnosti upravo zbog aktera koji su umešani u ucenjivanje žrtve.

Podsećamo, na društvenim mrežama se pojavila fotografija monitora na kom se vidi iskaz koji je dao A. K, osumnjičeni za ucenjivanje fudbalera Vujadina Savića.