Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su K. P. (36), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.

Kako se navodi u saopštenju, sumnja se da je, noćas, u kući u Bačkom Gradištu (opština Bečej), nožem zadao više uboda dvema meštankama, starosti 39 i 23 godine. Takođe, sumnja se da je čekićem udario u glavu supruga jedne od njih koji ga je zatekao na licu mesta.

Povređene žene su hospitalizovane, a muškarcu su konstatovane lake telesne povrede.

Osumnjičeni je, ubrzo, pronađen i uhapšen, a po nalogu nadležnog tužilaštva određeno mu je zadržavanje do 48 sati. U zakonskom roku, biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Zrenjaninu.

Kako smo ranije objavili, osumnjičen je Kristijan P., a sumnja se da su neraščišćeni ljubavni odnosi motiv za pokušaj dvostrukog ubistva.

