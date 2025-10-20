Slušaj vest

Policija je uzela snimke sa nadzornih kamera, a komšije su u potpunom šoku.

Žena, za koju se pretpostavlja da je majka deteta, prevezena je u novosadsko porodilište Betanija na dalja ispitivanja, saznajemo na licu mesta.

Nju je policija prethodno pronašla na 50-ak metara odatle, u Lovćenskoj ulici. I na ulazu u tu zgradu vidljivi su tragovi krvi.

Zgrada u Lovćenskoj gde je policija pronašla majku

I unutar ulaza zgrade ispred kog je mrtva beba pronađena, vidljivi su tragovi krvi.

Pretpostavlja se da je ona ubila bebu ali postoji mogućnost i da je reč o mrtvorođenčetu.

Policija ju je odmah privela.

Uviđaj i istraga su u toku, na licu mesta su sve službe i forenzika.

