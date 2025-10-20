Stanare stambene zgrade u Bulevaru cara Lazarau Novom Sadu jutros je dočekao užasavajući prizor ispred jednog od ulaza kada su pronašli telo bebe u lokvi krvi.
KURIR NA LICU MESTA, KOMŠIJE PRONAŠLE TELO BEBE, NE MOGU DA DOĐU SEBI Stanari u potpunom šoku, policija skida snimke s nadzornih kamera, evo šta je s majkom
Policija je uzela snimke sa nadzornih kamera, a komšije su u potpunom šoku.
Mesto u Novom Sadu gde je pronađena mrtva beba Foto: Instagram/192_rs
Žena, za koju se pretpostavlja da je majka deteta, prevezena je u novosadsko porodilište Betanija na dalja ispitivanja, saznajemo na licu mesta.
Nju je policija prethodno pronašla na 50-ak metara odatle, u Lovćenskoj ulici. I na ulazu u tu zgradu vidljivi su tragovi krvi.
Zgrada u Lovćenskoj gde je policija pronašla majku
Foto: Kurir/T. M.
I unutar ulaza zgrade ispred kog je mrtva beba pronađena, vidljivi su tragovi krvi.
Ulaz ispred kog je pronađena mrtva beba u Novom Sadu Foto: Kurir/T.M.
Pretpostavlja se da je ona ubila bebu ali postoji mogućnost i da je reč o mrtvorođenčetu.
Policija ju je odmah privela.
Uviđaj i istraga su u toku, na licu mesta su sve službe i forenzika.
