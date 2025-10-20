"MAJKA RODILA BEBU I POBEGLA SA LICA MESTA?!" Sve se dogodilo u par minuta, novorođenče nađeno skroz krvavo - NOVI DETALJI UŽASA U NOVOM SADU
U Novom Sadu nasred ulice jutros je pronađena mrtva beba. Žena za koju se pretpostavlja da je majka nesrećne bebe, pronađena je 50 metara dalje u Lovćenskoj 9, a i u tom ulazu su vidljivi tragovi krvi. Pretpostavlja se da je ona ubila bebu i odmah je uhapšena.
Staša Keneški, reporterka Kurir televizije, javila se za emisiju "Redakcija" sa najnovijim informacijama:
- Nalazimo se na mestu gde je beba pronađena, policihja trenutno radi uviđaj. Najverovatnije je u pitanju novorođenče, s obzirom da je majka nađena nekih 150m dalje u ulazu potpuno krvava. Odnosno da se ona porodila i otišla sa tog mesta. Tako da je ona prebačena u novosadsko porodilište. Ali, da li se porođaj tu desio, da li je rođeno mrtvo dete, ili se desilo nešto drugo, tih informacija nemamo. Stanari zgrade su pronašli bebu kada su krenuli iz svojih stanova. Jutro je vrlo ružno počelo u Novom Sadu. Znamo da je majka prebačena u klinički centar Vojvodine a da je novorođenče mrto - kaže Keneški.
