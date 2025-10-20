Slušaj vest

Vozač kamiona iz Srbije, Borko Stanković (41) uhapšen je u SAD nakon što je jedna osoba poginula u sudaru više vozila na američkom putu 20 u Portidžu, saopštila je policija.

Stanković je, kako prenosi Serbian Tajms, uhapšen zbog vožnje bez vozačke dozvole za komercijalni saobraćaj (CDL). Takođe, tereti se i da je izazvao tešku nesreću u kojoj je nastradao drugi vozač.

- Istraga je otkrila da je vozilo marke „ram sprinter“, koje se kretalo ka istoku, usporilo zbog zaustavljenog saobraćaja. Kamion sa prikolicom, kojim je upravljao Stanković koji živi u Ilinoisu, približio se neprilagođenom brzinom, nakon čega je naglo skrenuo i udario u „subaru", kao i u kombi koji se zakucao u saobraćajni znak - navode oni

Vozač "subarua", 54-godišnji muškarac, preminuo je na licu mesta.

Istraga je utvrdila da Stanković nije posedovao CDL dozvolu, niti je njegova kompanija registrovana u Ministarstvu saobraćaja. Takođe je posedovao suspendovanu CDL dozvolu iz Ilinoisa, koja je pripadala članu porodice, saopštila je policija.

- Stanković je uhapšen i optužen po jednoj tački za krivično delo nemarnosti koje je rezultiralo smrću i jednoj tački za ubistvo iz nemarnosti - navodi protral Serbian Tajms